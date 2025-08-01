Üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM YKS tercih ekranı

2025 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların heyecanla beklediği tercih dönemi resmen başladı. ÖSYM, üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için YKS tercih ekranını erişime açtı. Adaylar, güncel taban puanları, başarı sıralamalarını ve kontenjan bilgilerini içeren kılavuza artık ulaşabilirler. 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan YKS tercihleri akabinde ÖSYM'nin değerlendirme sonuçları beklenecek.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? YKS TERCİH EKRANI

Tercih işlemleri için 1 Ağustos'ta erişime açılan https://ais.osym.gov.tr adresini kullanmanız gerekiyor. Tercihlerinizi T.C. Kimlik Numarası ve şifrenizle bireysel olarak elektronik ortamda yapıp, göndererek tamamlamalısınız. Posta, faks veya e-posta gibi yöntemlerle yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Yalnızca elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli sayılacaktır.

YKS TERCİH EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2025 YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih dönemi için önemli bir adım atıldı. 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinde yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu adayların erişimine sunuldu. Bu kılavuz, tüm üniversitelerin bölümlerine ait güncel taban puanlar, başarı sıralamaları, kontenjan sayıları ve özel koşullar gibi kritik bilgileri içeriyor. Adaylar, bilinçli ve hatasız bir tercih yapabilmek için bu kılavuzu dikkatle incelemelidir.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2 VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

Tercih döneminin başlamasıyla birlikte adaylar, 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Sağlık, mühendislik, hukuk, eğitim, iletişim ve sosyal bilimler gibi popüler bölümlerin 2025 yılı güncel verilerine YÖK Atlas üzerinden de ulaşılabiliyor.

Unutulmamalıdır ki bu süreç, adayların üniversite yolculuğunda belirleyici bir rol oynuyor. Bu nedenle, başarı sıralamaları doğrultusunda dikkatli ve bilinçli tercihler yapmak büyük önem taşıyor.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)