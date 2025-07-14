Üniversite ve sektör el ele: Ortak yayınlar çoğalıyor

Türkiye'de üniversiteler ile sektörler arasındaki iş birlikleri artıyor. Bu gelişme ortak akademik yayınlara yansımaya da devam ediyor.

2023 yılında üniversite-sektör iş birliği ile yapılan yayın oranı yüzde 1 ve üzeri olan üniversite sayısı 128 olarak gerçekleşti. Bu yayınların toplam sayısı ise 995 olarak kayıtlara geçti.

Üniversite-sektör iş birliği ile gerçekleştirilen yayınların toplam yayınlar içindeki ortalama payı ise yüzde 1,21 oldu. Bu oran 2021 yılında 1,07 , 2022 yılında ise 1,19 seviyelerindeydi.

Üniversite-sektör iş birliği ile yapılan yayın sayısının toplam yayın sayısına oranında 6,48 ile ilk sırada İstanbul Gedik Üniversitesi yer aldı.

Sektörel iş birliklerine devam edeceklerini söyleyen İstanbul Gedik Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Karaaslan "Bilgiyi yalnızca teorik düzeyde ele almıyoruz; onu üretimle, uygulamayla ve toplumsal ihtiyaçlarla buluşturuyoruz" dedi.

Listenin devamında Koç Üniversitesi, OSTİM Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi yer alıyor.

YÖK tarafından yayımlanan Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2024