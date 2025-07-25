YDS ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM 2025 YDS 2 sonuçlarında

5 Temmuz'da 87 sınav merkezinde, 205 bina ve 2 bin 689 salonda gerçekleştirilen YDS İngilizce sınavına katılan adaylar, şimdi sonuçların açıklanacağı anı heyecanla bekliyor.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sınav takviminde 5 Temmuz 2025 tarihli 2025-YDS/İngilizce sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, önceki sınavların açıklanma süreleri göz önüne alındığında, 2025-YDS/2 İngilizce sınav sonuçlarının Temmuz ayı sonu (28-31 Temmuz 2025) veya en geç Ağustos ayının ilk haftası (1-7 Ağustos 2025) gibi erişime açılması bekleniyor.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV PUANI KAÇ YIL SÜREYLE GEÇERLİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) kılavuzunda açıkça belirttiği üzere, YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılmaktadır. Bu süre, sınavın yapıldığı tarihten itibaren başlar.

Bu genel kural, birçok resmi başvuru ve kurumsal işlemde geçerlidir. Ancak, bazı kurumların (özellikle akademik personel başvuruları veya kurum içi uygulamalar için) kendi iç yönetmeliklerine göre farklı geçerlilik süreleri belirleyebileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, YDS puanınızı kullanacağınız ilgili kurumun özel şartlarını kontrol etmeniz her zaman tavsiye edilir.

YDS NE İŞE YARAR?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), kamu personelinin yabancı dil seviyesini belirlemek amacıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen bir sınavdır. Bu sınav, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2. maddesi ile 4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca uygulanır.

YDS, genellikle yılda iki kez, İlkbahar Dönemi ve Sonbahar Dönemi olmak üzere gerçekleştirilir. Bu sınav, yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu çalışanları için kritik bir öneme sahiptir.