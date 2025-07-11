YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM YDS-2 İngilizce sınav sonuçlarında

Türkiye’de yabancı dil yeterliliğini ölçmek amacıyla düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ÖSYM tarafından yılda birkaç kez gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından 5 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025-YDS/İngilizce sınavına katılan yaklaşık 70 bin adayın gözü, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM YDS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bildirmedi. 2025 sınav takviminde YDS sonuç tarihi bilgisi yer almıyor. ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki uygulamaları dikkate alındığında, YDS sonuçları genellikle sınavdan sonra 2 ila 4 hafta içerisinde açıklanmaktadır. 2025-YDS/İngilizce sınavı için ÖSYM'den henüz resmi bir sonuç açıklama tarihi duyurusu gelmemiş olsa da, bu beklenti doğrultusunda sonuçların Temmuz ayı sonu veya Ağustos ayı başında erişime açılması öngörülmektedir.

2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI

YDS'ye giren adaylar için soru kitapçığı ve cevap anahtarı 5 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.10'dan itibaren ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Adaylar, 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle kitapçığa erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 15 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM 2025-YDS/İNGİLİZCE TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2025-YDS/İNGİLİZCE SINAV PUANI KAÇ YIL SÜREYLE GEÇERLİ?

YDS kılavuzunda yer alan bilgiye göre; YDS sınav puanı 5 yıl süreyle geçerli sayılıyor.