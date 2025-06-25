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YDS/İngilizce giriş belgeleri erişime açıldı! YDS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

ÖSYM, 2025-YDS/İngilizce sınavına katılacak adayların Sınava Giriş Belgeleri'ni erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini gösteren belgeleri, 25 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ÖSYM'nin resmî internet sitesinden öğrenebilecekler.

25 Haziran 2025 | 14:51
YDS/İngilizce giriş belgeleri erişime açıldı! YDS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) adaylarının sınav yerleştirme işlemlerini tamamladı.

Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgeleri'ni, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

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5 Temmuz'da yapılacak olan sınavda, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı duyuruldu.

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Dün 1 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi (24 Haziran)
24 Haziran borsada gün sonu rakamları
Marmaris Altınyunus’tan Divan Talya Oteli açıklaması
Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Kontrolmatik'ten bedelli sermaye artırım kararı
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
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GERİ
İLERİ
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