YDS/İngilizce giriş belgeleri erişime açıldı! YDS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2025 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/İngilizce) adaylarının sınav yerleştirme işlemlerini tamamladı.
Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgeleri'ni, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.
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5 Temmuz'da yapılacak olan sınavda, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağı duyuruldu.