Önümüzdeki dönemde teknoloji entegrasyonunun eğitimde önemli bir fark yaratacağını öngören Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, buna göre gelişim planlarını kurguladıklarını söylüyor. Kulaberoğlu, “Bu yıl yaklaşık 500 milyon TL tutarında yeni yatırım yaptık.Yeni dönemde yedi yeni kampüsümüzle büyümeye devam edeceğiz” diyor.

Özlem Bay Yılmaz

obay@ekonomist.com.tr

Uğur markasının hikayesi 1968 yılına kadar uzanıyor. Yarım asrı aşkın deneyim, vizyon ve geçmişi olan Uğur, kendini eğitime adayan ve yalnızca eğitimle iştigal eden kurucusu Enver Yücel’in başarı hikayesi olarak gösteriliyor.

26 Kasım 1968’de Laleli’de ilk dersini veren Uğur Dershaneleri bugün, dönüştüğü Uğur Okulları ile Türkiye’nin her noktasında, donanımlı eğitim olanakları sunuyor. Hatırlanacağı gibi Uğur Dershanesi olarak yaklaşık 200 dershanesiyle eğitim veren Uğur markası, dershanelerin kapatılmasıyla birlikte hızlı ve başarılı bir dönüşüm sürecine girdi.

Sonraki süreçte kurumun okul öncesinden lise son sınıfa kadar her kademede eğitim veren kampüs ve okullar açmaya başladığını belirten Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “2014 yılında dershaneden okula dönüşmeye başlayan Uğur Okulları, bugün Türkiye’nin en başarılı ve önde gelen eğitim kurumlarından biri.

Uğur markası ile başlayan hikaye bugün BAU Global çatısı altında 4 kıtaya yayılan ve üniversiteleri, dil okulları, kampüsleri olan global bir eğitim ağına dönüştü” diyor. Nevzat Kulaberoğlu, sorularımızı şöyle yanıtlıyor:

Markanın bugünkü konumuyla ilgili bilgi verir misiniz?

Uğur Okulları 2019-2020 eğitim öğretim yılında 44 ilde, 65 kampüs ve 42 anadolu lisesi olmak üzere 107 noktada eğitimimizi sürdürdük. 7 bin öğretmenimiz ve 75 bin Uğurlu öğrencimiz mevcut. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için büyümeye devam ediyoruz.

İstanbul, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Tekirdağ illerimizde 01 Eylül 2020 tarihi itibarı 7 yeni kampüs daha kazandırıyoruz. 52 yılı aşkın süredir eğitime yön veren, sektörün en önemli aktörlerindeniz ve yenilikçi eğitim yaklaşımlarımızla her daim Türkiye’nin en ücra köşesindeki öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz, eğitimde fırsat eşitliği yaratmayı misyon ediniyoruz.

2019 -2020 Eğitim – Öğretim Yılı için değerlendirmeleriniz neler?

2019-2020 Eğitim – Öğretim Yılı için 37 yeni okul açtık. Öğrenci sayımızdaki yüzde 33’lük artış, Ocak-Ağustos döneminde 250 binin üzerinde öğretmen başvurusu almamız, finansal parametrelerdeki yükselme ve öğrencilerimizin akademik alanda ortaya koydukları başarılarla da veli, öğretmen, öğrenci ve eğitim yatırımcısı için güvenli liman olduk.

Bu eğitim öğretim döneminde özellikle pandemi süreci ile yaptığımız yatırımların ne kadar yerinde olduğunu gözlemlediğimiz, emeklerimizim meyvelerini topladığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Uğur Okulları olarak 15 yıl öncesinde eğitimde dijitalleşme adımlarımızı attık.

Son üç yıldır da eğitim ve öğretimimizin ayrılmaz bir parçası olarak geliştirmiş olduğumuz yapay zeka destekli öğrenme-öğretme platformumuz Metodbox ile teknoloji entegrasyonumuzu tamamladık ve verimli bir şekilde kullanıyoruz.

Sektörünüze ilişkin öngörüleriniz neler?

Önümüzdeki dönemde de teknolojiyi ve yapay zekayı iyi kullanabilen ve öğretim süreçlerine entegre edebilen okullar daha çok tercih edileceğini öngörüyorum. Çünkü bizim Türkiye’de öncülüğünü yaptığımız “Kişiye Özgü Öğretim Modeli” artık dijital süreçlerle daha da pekişiyor.

Öğrencinin kendi öğrenme yöntemine göre eğitim almasını, mekan bağımsız takibinin yapılmasını, öğrenme kapasitesinin ve hızının tespit edilip potansiyelinin maksimuma çıkarılmasını, ilgi ve yeteneklerinin belirlenip kariyer planının daha sağlıklı yapılmasını sağlıyoruz. Bu nedenle velilerin, teknolojiyi iyi kullanan okulları önümüzdeki dönemde daha çok tercih edeceğini öngörüyorum.

Büyüme hedeflerinizde de bahseder misiniz?

Son dört öğretim yıldır her yıl ortalama yüzde 20’lik bir büyüme ile ilerliyoruz. 2020 yılını da yine büyüyerek ve gelişerek kapatacağız. 2020-2021 yılı için öğrenci sayımızda yüzde 34 oranında bir büyüme bekliyoruz. Diğer parametrelerde de benzer büyüme oranları öngörüyoruz. Mevcut durumda göstergeler bu hedeflerin gerçekleşeceğini gösteriyor.

Önümüzdeki döneme ilişkin yatırım planlarınız neler?

2019-2020 Eğitim – Öğretim Yılı için toplamda yaklaşık 500 milyon TL tutarında yeni yatırım yaptık. Bu yıl toplamda 107 kurumumuz ile eğitim hizmeti verdik. Kadrolarımıza 1000’e yakın yeni çalışma arkadaşımızı katarak öğretmen istihdamımızı 7 binin üzerine çıkardık.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimize bu yıl yoğun yatırımlarımız oldu. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, ülkemizin tüm illerinde öğrencilerimizi kaliteli eğitimle buluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Kaliteli eğitim veren, kaliteli eğitimini sürekli geliştiren iyi okulları çoğaltmaya ve iyi insanlar yetiştirmeye devam edeceğiz. Yeni dönemde ise 7 yeni kampüsümüzle büyümeye devam edeceğiz.

Markanızı iyi konumlandırmak, büyütmek için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?

Her zaman nitelikli eğitimi, akademik başarıyı, çocuklarımızı bir üst yaşa ve bir üst sınıfa, kısaca geleceklerine akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlamayı ön planda tutuyoruz.

Pandemi nedeniyle okulların Milli Eğitim Bakanlığı’nca tatil edilmesinin ve online eğitime geçileceğinin bildirilmesinin ardından çok hızlı bir aksiyon aldık. Hali hazırda aktif olarak kullandığımız yapay zeka destekli öğrenme-öğretme platformumuz Metodbox uygulamasının kapsamını geliştirdik ve uzaktan eğitimin ilk günü olan 23 Mart’ta online derslerimize başladık.

Önümüzdeki döneme ait planlarınız nelerdir?

Önümüzdeki dönemde de teknoloji entegrasyonunun eğitimde önemli bir fark yaratacağını öngörüyoruz ve buna göre gelişim planlarımızı kurguluyoruz. Şu anda da Metodbox’ın geliştirilmesine ve içeriğinin farklı özellikle zenginleştirilmesine yönelik planlamalarımızı sürdürüyoruz.

Soyut dersleri animasyonlarla ve etkileşimli ilüstrasyonlarla somutlaştırıp öğrenmeyi ve algıyı

pekiştirmeyi hedefliyoruz. Fakat en önemli yeniliğimiz gerek duyulduğunda canlı dersler için kullanacağımız, Metodbox’ın içine entegre edilecek görüntülü konuşma platformumuz SeeMeet uygulaması olacak.

Yeni yazılımımız SeeMeet’in en önemli özelliği aslında bir piyasa ürünü olmaması, ısmarlama bir eğitim yazılımı olması. Yani tasarımını, içeriğini ve kullanımını okullardan, öğrencilerden, eğitimcilerden gelen geri bildirimlere oluşturduk.

HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

BUEK Başkanı Enver Yücel, Uluslararası Amerikan Eğitimciler Derneği (PDK) tarafından 2012 yılında ‘Eğitimde Mükemmellik’ ödülüne layık görüldü. Yücel’e ödülünü Phi Delta Kappa (PDK) New York Üniversitesi (NYU) Bölümü Başkanı Dr. Lind K. Patterson ile Başkan Yardımcısı Gene J. Mann sundu.

Enver Yücel, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un himayesinde gerçekleşen UNCA Ödülleri’nde “Küresel Eğitime Katkı Ödülü” ödülü aldı. Dünyada bu dalda ödül alan ilk Türk olan Enver Yücel, ödülünü Ban Ki-moon’un elinden aldı.

Enver Yücel’in eğitim alanındaki çalışmaları nedeniyle 2017 yılında ABD’de Global Eğitim ve Araştırmalar Merkezi (GLOCER) tarafından ‘Global Eğitimde Liderlik’ ödülüne layık görüldü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından verilen Türkiye’nin 500 Büyük İhracatçısı Ödülleri’nde “Eğitim İhracatı” dalında 2017 ve 2018 yıllarında üst üste iki kez birincilik ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl Uğur Okulları Web Sitesi ile Altın Örümcek Halkın Seçimi Ödülü’nü aldık.

2019 yılında Enver Yücel, Birleşmiş Milletler tarafından “Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi Türkiye Başkanı” olarak onurlandırıldı.

Son olarak en yeni ve gurur verici ödül ise Ernst & Young tarafından geldi. Bu gurur elbette ülkemize de ait. BUEK Başkanımız Sayın Enver Yücel, Ernst & Young tarafından gerçekleştirilen Dünya Yılın Girişimcisi programında “Halkın Seçimi” alanında Dünya Yılın Girişimcisi seçildi.

EN GÜÇLÜ YÖNLERİ

TEKONOLIJI YATIRIMLARI

Uğur Okulları olarak en büyük gücümüz; eğitimde 52 yıllık deneyimimiz, eğitim kalitemiz, değişime adapte hızımız ve en önemlisi teknoloji altyapımız. 2017 yılında geliştirdiğimiz ve üç yıldır kullanmakta olduğumuz yapay zeka destekli öğrenme/öğretme platformumuz Metodbox ise son dönemde öne çıkan en önemli farklılığımız oldu. Covit-19 nedeni ile uzaktan eğitime başlandığında Metodbox ile her öğrencimizi öğrenimini kesintisiz sürdürmesini sağladık.

ELEKTRONİK PORTFOLYO

Uğur Okulları’nın eğitimdeki en önemli özelliklerinden bir diğeri de YKS ve LGS merkezi sınavlarına hazırlıktaki deneyimi, gücü ve başarısı gelmektedir. Bir ilki gerçekleştirerek okullarımızda hayata geçirdiğimiz ‘Uğur Sınava Hazırlık Merkezi’ ile öğrencilerimizin sınav başarılarını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projelerini hayata geçirmelerini, yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını sağlıyoruz.

DÜNYA VATANDAŞLIĞI

Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz Uğur’da çok büyük, global bir ailenin parçası oluyorlar. Bahçeşehir Üniversitesi’nin akademik gücü her daim bizlerle. Öğrencilerimizin bir dünya vatandaşı olarak yetişmeleri amacıyla BAU Global iletişim ağında yer alan 9 üniversite başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanmalarını da sağlıyoruz. İyi bir dil eğitimi yanında yurt dışı eğitim alanında da onları destekliyoruz.

ÇOK BOYUTLU DÜŞÜNME

Okul öncesinden başlayarak lise son sınıfa kadar Bahçeşehir Üniversitesi desteğiyle uygulanan erkenSTEM ve STEM eğitim yaklaşımıyla da 21’nci yüzyıl becerileri gelişmiş bireyler yetiştiriyoruz.