Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular 10-23 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınavla ilgili süreç e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri 26 Haziran'da ilan edilecek, sınavların yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi ise 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri 11 Temmuz'da ilan edilirken, asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 12-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 18 Ağustos'ta ilan edilecek, bu kontenjanlar için 18-22 Ağustos tarihlerinde tercihler alınacak.

Ek yerleştirme sonuçları 25 Ağustos'ta ilan edilecek ve kayıt hakkı kazananların işlemleri 25-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Kılavuza, Bakanlığın "meb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.