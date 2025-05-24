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Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvurular 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak.

20 Mayıs 2025 | 15:15
Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı

Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular 10-23 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sınavla ilgili süreç e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri 26 Haziran'da ilan edilecek, sınavların yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi ise 27 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri 11 Temmuz'da ilan edilirken, asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 12-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 18 Ağustos'ta ilan edilecek, bu kontenjanlar için 18-22 Ağustos tarihlerinde tercihler alınacak.

Ek yerleştirme sonuçları 25 Ağustos'ta ilan edilecek ve kayıt hakkı kazananların işlemleri 25-28 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Kılavuza, Bakanlığın "meb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

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