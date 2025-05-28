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YKS 2025 ne zaman yapılacak?

Üniversite hayali kuran adayların heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sınav tarihi ve sınav giriş belgeleri merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS 2025 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

28 Mayıs 2025 | 11:31
YKS 2025 ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un duyurusuna göre, YKS; TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) olmak üzere üç oturum şeklinde 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

YKS sınav yerleri ve giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

Adayların sınav yerleri, sınav giriş belgeleriyle birlikte belli oluyor. Ancak henüz sınav yerleri açıklanmadı. ÖSYM, sınav giriş belgelerini sınavdan yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açacak. Bu belgeler, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden sorgulanabilecek. Sınav giriş belgeleri yayınlandığında, AİS üzerinden kolayca sorgulama yapabilirsiniz.

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Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
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Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Maçkolik temettü kararını duyurdu (2025)
Erdemir Ereğli Demir Çelik'ten kredi notu açıklaması
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