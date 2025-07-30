Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği tercih süreci başlıyor. ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuru ile birlikte, 2025 YKS tercih kılavuzunun erişime açılacağı tarih ve tercih sürecinin hangi zaman aralığında yapılacağı netlik kazandı. İyi bir üniversiteye yerleşmek isteyen adaylar, yayımlanacak olan YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını göz önünde bulundurarak tercihlerini yapacaklar. Bu süreç, adayların gelecekteki eğitim ve kariyer hayatları için büyük önem taşıyor.

2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ‘Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu yayımladı. Kılavuzun yayınlanmasının ardından tercih işlemleri 1-11 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

Adaylar, sözel (SÖZ), sayısal (SAY), eşit ağırlık (EA) ve dil (DİL) puan türlerine göre tercihlerini şekillendirecek. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte, adayların en fazla 24 tercih yapma hakkı olacak.

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YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS'de adayların en fazla 24 tercih yapma hakkı bulunuyor.

Bu 24 tercihi, kendi puan türünüze (TYT, SAY, SÖZ, EA, DİL) göre hem 2 yıllık ön lisans hem de 4 yıllık lisans programlarından dilediğiniz gibi sıralayabilirsin. Tüm tercih haklarını kullanma zorunluluğun yok; istersen sadece 1 tercih de yapabilirsin.

Tercih yaparken, ÖSYM'nin yayımladığı YKS Tercih Kılavuzu'nu dikkatlice incelemeyi unutmayın. Kılavuzda bölümlerin kontenjanları, özel koşulları ve başarı sıralamaları gibi önemli bilgiler yer alacak.

YKS Tercih Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi başladı. Geleceğiniz için atacağınız bu önemli adımda doğru kararlar verebilmeniz adına dikkat etmeniz gereken bazı kritik noktalar bulunuyor:

Puan mı, Sıralama mı Daha Önemli?

Üniversite tercihlerinizi yaparken odaklanmanız gereken asıl nokta puanınız değil, başarı sıralamanızdır. Puanlar, sınavın her yıl değişen zorluk derecesine göre farklılık gösterebilir. Ancak başarı sıralaması, sınava giren tüm adaylar arasındaki konumunuzu gösterdiği için çok daha güvenilir ve sabit bir veridir. Tercihlerinizi geçmiş yılların taban başarı sıralamalarına göre yapmak, yerleşme ihtimalinizi daha gerçekçi değerlendirmenizi sağlar.

Özel Koşul ve Açıklamaları Mutlaka Okuyun

Tercih edeceğiniz her üniversite ve bölümün kendine özgü özel koşulları ve açıklamaları bulunabilir. Bu koşullar, burs imkanlarından cinsiyet şartlarına, sağlık durumlarından özel yetenek sınavlarına kadar birçok detayı içerebilir. Tercih kılavuzundaki bu kısımları dikkatlice okumak ve anladığınızdan emin olmak, ileride yaşanabilecek mağduriyetlerin veya sürprizlerin önüne geçecektir.

Profesyonel Danışmanlık Hizmetlerinden Yararlanın

Tercih süreci oldukça karmaşık ve stresli olabilir. Bu süreçte emin olamadığınız konularda veya doğru bir yol haritası çizmek için okul rehberlik öğretmenlerinden veya profesyonel tercih danışmanlarından destek almaktan çekinmeyin. Uzman görüşleri, geleceğinizi şekillendirecek bu kararda size önemli bir perspektif sunabilir.