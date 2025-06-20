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YKS'de kalem, silgi, su, kalemtraş veriliyor mu? Sınava su getirebilir mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), bu hafta sonu milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde adayların, salon kurallarını dikkatle incelemesi ve yanlarında ne getirebileceklerini önceden öğrenmesi büyük önem taşıyor. Peki, YKS'de kalem, silgi, su gibi eşyalar veriliyor mu? Adaylar sınava kendi malzemeleriyle girebilir mi?

20 Haziran 2025 | 13:28
YKS'de kalem, silgi, su, kalemtraş veriliyor mu? Sınava su getirebilir mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, milyonlarca aday sınav heyecanını yaşamaya başladı. Kariyer hedefi doğrultusunda üniversiteye adım atmak isteyen öğrenciler, sınav öncesi en çok sınav günü yanlarında ne getirebileceklerini merak ediyor. ÖSYM’nin bu konudaki açıklamaları, adayların sınav sürecini sorunsuz geçirmesi açısından büyük önem taşıyor.

YKS’de Kalem, Silgi ve Diğer Malzemeler Verilecek mi?

Adayların sınav sırasında kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker gibi temel ihtiyaçlar ÖSYM tarafından temin edilecek.

ÖSYM bu konuda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlandığından, adayların yanlarında getirdikleri kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle sınava girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.”

Sınava Su ile Girmek Serbest mi?

Adaylar sınava yalnızca şeffaf, etiketsiz ve yazısız pet şişede su getirebilir. Şişede marka etiketi ya da herhangi bir yazı bulunması durumunda, görevliler suyun alınmasına izin vermeyebilir. Su dışında içecek getirilmesi ise kesinlikle yasaktır.

Yüzük, Kolye, Saat Takılabilir mi?

ÖSYM sınav kurallarına göre, alyans hariç yüzük, küpe, kolye, saat gibi tüm takılar ve aksesuarlar yasaktır. Ayrıca, dijital saat veya akıllı bileklik gibi elektronik cihazlar sınav salonuna kesinlikle alınmaz.

Yalnızca basit lastik ya da tel toka kullanımı serbesttir.

YKS İçin Gerekli Belgeler Neler?

Adayların sınava girebilmeleri için yanlarında şu belgeleri bulundurması zorunludur:

Fotoğraflı ve geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı ya da geçerli pasaport)

ÖSYM tarafından çıkarılmış sınav giriş belgesi

 Dikkat:
Kimlik kartında fotoğraf, T.C. kimlik numarası ve soğuk damga bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Özel Gereksinimli Adaylar Ne Yapmalı?

Tıbbi zorunluluk sebebiyle herhangi bir cihaz ya da ürün (örneğin glukometre, insülin pompası, işitme cihazı vb.) kullanmak zorunda olan adaylar, sınavdan önce ÖSYM’ye başvurarak özel izin almak zorundadır.

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Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
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Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
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