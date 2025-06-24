2025-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. ayların, yerleştirme süreçlerinde herhangi bir sorun yaşamamak adına bu kontrol ve onay işlemini belirtilen süre içinde tamamlamaları büyük önem taşıyor.

YKS eğitim bilgisi güncelleme ne zaman?

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası adayların eğitim bilgileri için ÖSYM'den önemli bir duyuru geldi. Değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılacak olan eğitim bilgilerinin kontrol ve onay süreci başladı.

Adayların, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden "https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2025/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden kendi eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu bilgileri seçerek 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

Bu tarihe kadar yapılan son seçim dikkate alınacak. Eğer adayın sistemde sadece bir aktif eğitim bilgisi varsa bu bilgi kullanılacak. Birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçilen eğitim bilgisi aktif bilgiler arasında yer alıyorsa, bu bilgi esas alınacak. Eğer başvuruda kullanılan eğitim bilgisi aktif değilse, adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.

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OBP Güncelleme Nasıl Yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları için Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) bilgilerini kontrol etme ve güncelleme süreci başladı. İşte adım adım OBP bilgilerinizi nasıl kontrol edip güncelleyeceğiniz:

Adım 1: Eğitim Bilgilerinizi Kontrol Edin

Öncelikle, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS)'ne giriş yapmanız gerekiyor. Bu işlemi e-Devlet şifrenizle veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

AİS'e giriş yaptıktan sonra, "Eğitim Bilgileri" veya "Başvuru / Eğitim Güncelle" sayfasına gidin.

veya sayfasına gidin. Bu sayfada, lise bilgilerinizin (okul adı, diploma notu, mezuniyet yılı) sistemde doğru şekilde listelenip listelenmediğini kontrol edin.

Adım 2: Hatalı veya Eksik Bilgi Varsa Düzenleyin

Eğer sistemdeki eğitim bilgilerinizde bir hata veya eksiklik olduğunu fark ederseniz, şu adımları izleyin:

e-Okul sisteminde mezuniyet bilgileriniz hatalıysa, okul müdürlüğünüze başvurarak düzeltme talep edin.

mezuniyet bilgileriniz hatalıysa, e-Okul sistemine eklenemeyen özel durumlar için, okulunuz KKİS (Kamu Kurumları İşlemleri Sistemi) üzerinden bilgileri sisteme işleyebilir.

Adım 3: AİS Üzerinden Onaylayın

Okulunuz aracılığıyla e-Okul veya KKİS üzerinden bilgileriniz düzeltildikten sonra, tekrar AİS'e giriş yapmanız gerekecek:

"Eğitim Bilgisi Güncelle" sayfasına geri dönün.

sayfasına geri dönün. Güncellenmiş kayıtları seçin ve onaylayın.

Bu adımları tamamladığınızda OBP bilgileriniz başarıyla güncellenmiş olacaktır. Unutmayın, bu işlemlerin belirtilen süre içinde tamamlanması, yerleştirme sürecinde herhangi bir aksaklık yaşamamanız için kritik öneme sahiptir.