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YKS saat kaçta başladı, kaçta bitecek? İşte sınav oturum süreleri

Milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başladı! Sınavın oturum saatleri, süreleri ve soru sayıları gibi tüm merak edilen detaylar aşağıda yer alıyor.

21 Haziran 2025 | 10:38
YKS saat kaçta başladı, kaçta bitecek? İşte sınav oturum süreleri

YKS, her yıl olduğu gibi bu yıl da üç oturumda gerçekleştiriliyor:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): Bugün, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10.15'te başladı ve toplam 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): Yarın, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve toplam 180 dakika sürecek.

Yabancı Dil Testi (YDT): Yine 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 15.45'te başlayacak ve toplam 120 dakika sürecek.

Sınav Salonuna Son Giriş Saati ve Kimlik Bilgileri

Adayların sınav salonlarına en geç saat 10:00'da girmesi gerekiyor. Kapılar, sınav başlamadan 15 dakika önce kapatılacak ve aday alımı sona erecek.

Sınava gelirken yanınızda sınav giriş belgesi ve fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı T.C. kimlik kartı bulundurmanız zorunludur. Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların, mağduriyet yaşamamak adına nüfus müdürlüklerinden fotoğraflı yeni kimlik kartlarını alması önem taşıyor.

Sınav günü kimliğini kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf/T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki nüfus müdürlükleri, Cumartesi günü 07.00-17.00 ve Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacak.

YKS'de Kaç Soru Sorulacak?

TYT'de:

Türkçe Testi: 40 soru
Sosyal Bilimler Testi: 20 soru
Temel Matematik Testi: 40 soru
Fen Bilimleri Testi: 20 soru
Toplam: 120 soru ve 165 dakika süre.

AYT'de:

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi: 40 soru
Sosyal Bilimler-2 Testi: 40 soru
Matematik Testi: 40 soru
Fen Bilimleri Testi: 40 soru
Toplam: 160 soru ve 180 dakika süre. AYT'de 226 bin 138 görevli bulunacak.

YDT'de:

Yabancı Dil Testi: 80 soru
Süre: 120 dakika.
YDT, İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinde yapılacak. İngilizceden 206 bin 784, Arapçadan 4 bin 331, Almancadan 2 bin 570, Fransızcadan 1028, Rusçadan 735 kişi sınava girecek. Sınavda 988 bina ve 10 bin 424 salon kullanılacak, 32 bin 298 görevli yer alacak. Adaylara başvuruda bildirdikleri yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

Engelli adaylar için de erişilebilir binalar ve uygun sınav salonları hazırlandı. TYT'ye toplam 12 bin 607, AYT'ye 8 bin 352 ve YDT'ye 1094 engelli aday katılacak.

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