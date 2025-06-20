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YKS saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika? İşte YKS sınav süresi ve oturum saatleri

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Üç oturum halinde düzenlenecek sınavda adaylar, iyi bir üniversitede eğitim alabilmek için ter dökecek. Peki YKS saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika? İşte YKS sınav süresi ve oturum saatleri

20 Haziran 2025 | 14:24
YKS saat kaçta? TYT, AYT, YDT kaç dakika? İşte YKS sınav süresi ve oturum saatleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı, üniversite hayali kuran adayları sardı. Liseden mezun olan ve yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşecek merkezi sınav, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Güzel bir üniversitede eğitim almayı hedefleyen 12. sınıf öğrencileri, sınav öncesinde YKS'nin detaylarına odaklanmış durumda. Adaylar özellikle sınav saati, süresi ve kaç soru sorulacağı gibi konuları merakla araştırıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav tarihleri, saatleri ve oturum sürelerine ilişkin detayları resmi olarak duyurdu.

YKS 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak. Adayların sınav salonlarına giriş saatleri konusunda dikkatli olmaları gerekiyor.

Sabah oturumları için (TYT ve AYT): Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak.

Öğleden sonra oturumu için (YDT): Saat 15.30'dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak.

2025 YKS OTURUM SAATLERİ VE SINAV SÜRESİ

YKS, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde üç oturum halinde uygulanacak:

1. Oturum – TYT (Temel Yeterlilik Testi)
Tarih: 21 Haziran 2025 Cumartesi
Saat: 10.15
Süre: 165 dakika

2. Oturum – AYT (Alan Yeterlilik Testleri)
Tarih: 22 Haziran 2025 Pazar
Saat: 10.15
Süre: 180 dakika

3. Oturum – YDT (Yabancı Dil Testi)
Tarih: 22 Haziran 2025 Pazar
Saat: 15.45
Süre: 120 dakika

YKS KAÇ SORU?

TYT sınavındada adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 165 dakika süre verilecek.

AYT sınavında adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek ve 180 dakika süre tanınacak.

Üçüncü oturum YDT de ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak 120 dakikalık sınavda, adaylara başvuruda bulundukları yabancı dile ait 80 soruluk kitapçık verilecek.

 

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