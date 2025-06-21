YKS sınavına para ile girilir mi? YKS sınavına girerken hangi eşyalar yasak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 için geri sayım sona erdi. Milyonlarca öğrencinin geleceğini şekillendirecek olan sınav, bugün ve yarın ÖSYM tarafından TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla gerçekleştirilecek. Adaylar, büyük bir titizlikle hazırlandıkları bu kritik sınav öncesinde, "Yanımda para ile sınava girebilir miyim?" gibi temel kuralları araştırmaya devam ediyor.

YKS sınavına para ile girilir mi?

YKS sınavına girerken yanınızda para veya kredi kartı bulundurmak yasaktır. ÖSYM tarafından yapılan düzenlemelere göre, adayların sınav salonuna sadece geçerli kimlik kartları (T.C. kimlik kartı/nüfus cüzdanı veya pasaport) ve ÖSYM Sınav Giriş Belgesi ile girmesine izin verilmektedir. Ancak 2019 yılından itibaren metal para, kağıt para, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing ve ulaşım kartı gibi bazı eşyaların serbest bırakıldığı belirtilmiştir. Yine de sınav anında herhangi bir sorun yaşamamak adına bu tür eşyaları yanınızda bulundurmamanız veya görevlilerin yönlendirmelerine uymanız önemlidir.

ÖSYM’den YKS adaylarına uyarı: Bu Eşyalarla Sınava Giriş Yasak!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav güvenliği kapsamında sınav salonuna sokulması yasak olan eşyaları duyurdu. Kurum, adayların sınav günü bu kurallara titizlikle uyması gerektiğini vurguladı.

Sınav Salonuna Girişte Yasak Olan Eşyalar

ÖSYM açıklamasına göre, aşağıdaki eşyalarla sınav binasına giriş kesinlikle yasaktır:

Çanta, cüzdan, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, saat (her türü, akıllı veya analog)

Bluetooth ve kablosuz iletişim sağlayan tüm cihazlar

Kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, piercing vb. takılar

Anahtarlık ve her türlü araç anahtarı

Plastik ve metal içerikli eşyalar

Görüntü alma, kayıt yapma veya kablosuz iletişim özelliği olan cihazlar

Fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan cihazlar, hesap makinesi

Güneş gözlüğü, plastik gözlük camı (şeffaf/numaralı gözlük hariç)

Kredi/banka kartı, ulaşım kartı (sadece görüntü alma ve iletişim özelliği bulunmayan bir adet sade kart serbesttir)

İstisna Olarak Serbest Olanlar: