YKS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak? YKS sonuç sorgulama ekranı

21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu sona erdi. Üniversite adayları, temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla netlerini hesaplamış olsa da, gözler kesin sonuçların açıklanacağı tarihte. ÖSYM, TYT, AYT ve YDT oturumlarına ait puanların açıklanacağı günü resmi olarak duyurdu.

YKS sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025'te açıklanacak.

YKS sonuçları nasıl öğrenilir?

Üniversite adayları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilir:

İlk olarak, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

Ardından, T.C. kimlik numaranızı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapın.

Açılan ekranda, "2025-YKS Sonuç Belgesi" seçeneğini tıklayarak sınav sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz.

YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

2025 YKS tercihleri ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla birlikte, üniversite adayları için tercih dönemi başlayacak. Adaylar, sınavda elde ettikleri puanlara göre üniversite tercihlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda yapacaklar.

Tercih süreciyle ilgili detaylı tarih bilgisinin, YKS sonuçlarının açıklanacağı gün veya hemen ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bu kılavuz, adayların bölümler, kontenjanlar ve özel koşullar hakkında bilgi edinmelerini sağlayacak.