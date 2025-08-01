YKS taban puanları 2025: 2 yıllık ön lisans, 4 yıllık üniversite taban puanları

Üniversite adayları, 2025 YKS tercihleri için hazırlık yaparken, taban puanları, kontenjanlar ve başarı sıralamalarını inceliyor. Hangi üniversiteye gireceklerini belirlemek isteyen adaylar için ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yayımlayarak 2 ve 4 yıllık programların tüm verilerini sunuyor.

2025 YKS KONTENJANLARI

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin adresinden yapacak. İşlemi, ekrandaki uyarıları takip ederek tamamlamanız gerekiyor. Tercihler sadece elektronik ortamda geçerli sayılacak olup, posta veya elden yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

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YKS 2025 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS tercih dönemiyle ilgili önemli tarihler ve kurallar:

Tercih Tarihleri: Tercihler, 1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Son Başvuru: Tercih işlemi 13 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

2025 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

2025 YKS tercihleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, tercih döneminde en fazla 24 farklı üniversite ve program seçebilecek. Tercihlerinizin geçerli sayılması için sisteme eksiksiz girilmesi ve onaylanması gerekiyor. Bu nedenle, tercihlerinizi yaparken kılavuzdaki tüm yönergelere dikkat etmek büyük önem taşıyor.

TYT İLE 2 YILLIK ÖN LİSANS PROGRAMLARI (200-300 PUAN)

TYT puanıyla öğrenci alan 2 yıllık ön lisans programları, 200-300 puan aralığında geniş bir seçenek sunuyor. Bu puanlarla devlet üniversitelerinde tercih edebileceğiniz bazı popüler bölümler:

Ağız ve Diş Sağlığı: Sağlık sektörüne ilgi duyanlar için popüler bir seçenek. Genellikle 250-300 puan aralığında tercih edilebiliyor.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: 200-250 puan aralığındaki birçok devlet üniversitesinde yerleştirme şansı sunuyor.

Bilgisayar Programcılığı: Teknolojiye meraklı olanlar için 230-280 puan aralığında tercih edilebilecek bir bölüm.

Çocuk Gelişimi: Eğitim ve bakım alanında kariyer yapmak isteyenler için 220-270 puan aralığında seçenekler mevcut.

Makine ve Elektrik: Teknik bölümler arasında yer alan bu programlar, 200-260 puan aralığında devlet üniversitelerinde bulunabiliyor.

AYT İLE 4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI (200-300 PUAN)

AYT puan türlerinde 200-300 puan aralığı, devlet üniversitelerinde daha sınırlı sayıda 4 yıllık lisans programı sunar. Ancak bu aralıkta, farklı puan türlerinde tercih edilebilecek bazı bölümler şunlardır:

Eşit Ağırlık (EA): İşletme, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi gibi bölümler 230-300 puan aralığında bulunabilir.

Sözel (SÖZ): Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya gibi bölümler 240-300 puan aralığında tercih edilebilir.

Sayısal (SAY): Matematik ve Biyoloji gibi bazı bölümler 250-300 puan aralığında devlet üniversitelerinde yer almaktadır.