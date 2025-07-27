YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? YKS 2025 tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

YKS tercih kılavuzunun, tercihlerin başlamasına birkaç gün kala, yani Temmuz ayının son günlerinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Kılavuz yayımlandığında, adaylar üniversitelerin kontenjanları, taban puanları, başarı sıralamaları ve tercih yaparken dikkat etmeleri gereken tüm kurallara ulaşabilecekler.

YKS 2025 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversite adaylarının en çok merak ettiği konu olan YKS 2025 Tercih Kılavuzu henüz yayımlanmadı. Adaylar ve veliler, ÖSYM'den gelecek kılavuz duyurusunu sabırsızlıkla bekliyor. Tercihler 30 Temmuz tarihinde başlayacağı için gözler 30 Temmuz'da olacak.

YKS tercihleri ne zaman başlıyor?

2025 YKS tercih işlemleri, 30 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YKS tercihleri nasıl yapılır?

Tercihler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle yapılabilecek. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından da tercih işlemleri yapılabiliyor.

YKS'de kaç tercih hakkı var?

YKS tercih dönemi 30 Temmuz'da başlıyor ve üniversite adayları için kritik bir süreç başlıyor. Adaylar, en fazla 24 tercih yapma hakkına sahip olacaklar. Bu hakkı en verimli şekilde kullanmak, hayallerdeki üniversiteye ulaşmanın anahtarı. İşte doğru tercih listesi oluşturmak için dikkat etmeniz gerekenler:

1. İstek Sıralamanızı Önemseyin, Puana Takılmayın

Tercih listenizin başında yer alacak programları belirlerken, "puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilginizi ve istediğiniz bölümleri göz önüne alın. Hayalinizdeki programları, puanınızdan daha yüksekte olsalar bile listenizin ilk sıralarına yazmaktan çekinmeyin. Unutmayın, önemli olan en çok istediğiniz programlara öncelik vermektir.

2. İstemediğiniz Bölüme Asla Yer Vermeyin

Tercih listenizi oluştururken en kritik kurallardan biri: Kazanmanız halinde bile kaydolmayı düşünmediğiniz bir programa kesinlikle listenizde yer vermeyin. "Boşta kalmayayım" düşüncesiyle istemediğiniz bir bölüme yerleşmek, gelecekte pişmanlık duymanıza neden olabilir. Sadece gerçekten okumak ve meslek edinmek istediğiniz bölümleri listenize ekleyin.

3. Tercih Sırasını Titizlikle Kontrol Edin

Tercih listenizdeki programların sırasının istek sıralamanıza tam olarak uygun olduğundan emin olun. Listenizi oluşturduktan sonra, her bir tercihin sizin için ne kadar önemli olduğunu tekrar gözden geçirin ve sıralamayı buna göre son bir kez kontrol edin. Yanlış sıralama, daha az istediğiniz bir programa yerleşmenize neden olabilir.