YKS tercih robotu 2026: YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercih hazırlıkları başladı. Tercihlerini bilinçli şekilde yapmak isteyen adaylar, bölüm ve üniversitelere ilişkin taban puanları, başarı sıraları, kontenjanlar, doluluk oranları ve burs imkanları gibi verilere YÖK ATLAS Tercih Sihirbazı üzerinden ulaşabiliyor. Peki, YKS tercihleri nasıl yapılır? YÖK ATLAS Tercih Sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS TERCİH ROBOTU EKRANI...
1 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS'nin ardından tercih maratonu 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2 2026 YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
ÖSYM 2026 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu henüz erişime açılmadı. Ancak YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, 2026-YKS Tercih Kılavuzu'nun kısa süre içinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.
3 YKS tercihleri nasıl yapılacak?
Adaylar tercih işlemlerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla bireysel olarak gerçekleştirebilecek.
Posta yoluyla gönderilen ya da elden teslim edilen tercih formları ise işleme alınmayacak.
4 YÖK ATLAS Tercih Sihirbazı nedir?
Üniversite adaylarının tercih sürecini daha sağlıklı planlayabilmesi amacıyla geliştirilen YÖK ATLAS Tercih Sihirbazı, kapsamlı veriler sunan dijital bir rehber olarak hizmet veriyor.
YÖK ATLAS Tercih Sihirbazı sayesinde adaylar geçmiş yıllara ait taban puanları, başarı sıralamaları, kontenjan bilgileri, doluluk oranları, devlet ve vakıf üniversitelerine ilişkin veriler, burs olanakları ile öğretim türlerini tek platform üzerinden inceleyebiliyor.
5 YÖK ATLAS Tercih Sihirbazı nasıl kullanılıyor?
YÖK ATLAS üzerinden tercih yapmak isteyen adaylar, ilk olarak lisans veya ön lisans tercih sihirbazını seçerek işlemlere başlıyor. Daha sonra puan türü (TYT, SAY, EA, SÖZ veya DİL) ile başarı sıralaması aralığı belirlenirken şehir, üniversite türü, burs oranı ve öğretim türü gibi filtreler de kullanılabiliyor.
Girilen kriterlere uygun programlar sistem tarafından listeleniyor ve adaylara farklı seçenekleri inceleyebiliyor.