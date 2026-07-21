YKS tercih robotu 2026: YKS tercih kılavuzu yayımlandı mı? YKS tercihleri ne zaman başlayacak?

YÖK ATLAS üzerinden tercih yapmak isteyen adaylar, ilk olarak lisans veya ön lisans tercih sihirbazını seçerek işlemlere başlıyor. Daha sonra puan türü (TYT, SAY, EA, SÖZ veya DİL) ile başarı sıralaması aralığı belirlenirken şehir, üniversite türü, burs oranı ve öğretim türü gibi filtreler de kullanılabiliyor.

Girilen kriterlere uygun programlar sistem tarafından listeleniyor ve adaylara farklı seçenekleri inceleyebiliyor.