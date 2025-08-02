YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 YKS tercih sonuçları nereden öğrenilir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu, 1-13 Ağustos tarihleri arasında devam eden tercih süreciyle birlikte kritik bir dönemece girdi. Adaylar, hayallerindeki üniversiteye yerleşebilmek için tercihlerini titizlikle tamamlamaya çalışırken, gözler de artık YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından henüz kesin bir tarih duyurulmamış olsa da, üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında başlayacağı göz önüne alındığında, sonuçların en geç 1 Eylül'den önce açıklanması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki veriler incelendiğinde ise sonuçların genellikle ağustos ayının son haftasında duyurulduğu görülüyor.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yalnızca elektronik ortamda duyurulacak. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki kanalları kullanabilir:

İnternet Adresi: Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle https://sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlarına ulaşabileceklerdir.

Mobil Uygulama: ÖSYM'nin resmi mobil uygulaması üzerinden de sonuçlar sorgulanabilir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin herhangi bir belge basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında yapılan duyurular, resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Yurt dışındaki üniversitelere yerleşen adaylar ise, talep etmeleri halinde yerleştirildikleri programı gösteren bir yazı alabileceklerdir.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ek tercihler, asıl yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ve üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak.

Geçmiş yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, YKS ek tercihlerin genellikle eylül ayının ilk haftalarında yapıldığı görülüyor. ÖSYM, ek yerleştirme takvimini ve kılavuzunu, boş kalan kontenjanlar kesinleştikten sonra yayımlayacak.

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz, ek yerleştirme sürecinin nasıl yapılacağına dair yol haritasını sunuyor. Bu süreçte adayların dikkat etmesi gerekenler şunlar:

Boş Kontenjanlar: Ek yerleştirme, genel yerleştirmede boş kalan veya kayıt yaptırılmadığı için açık kalan kontenjanlara yapılacak.

Tercih Hakkı: YKS puanı hesaplanmış, ancak genel yerleştirmede herhangi bir programa yerleşememiş adaylar ek tercih yapabilecek.

Puan Şartı: Adayların, ek tercih yapacakları programın taban puanını karşılaması veya bu puandan daha yüksek bir puana sahip olması gerekiyor.

Adaylar, ek tercih duyurusunu ve kılavuzunu ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden takip etmelidir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye yerleşmeye hak kazanan adaylar için kayıt süreci başlayacak. 2025 yılı YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler belirlendi.

Normal kayıtlar: Adaylar, üniversitelere giderek veya ilgili üniversitenin duyurduğu şekilde 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilir.

Elektronik (e-kayıt) kayıtlar: Daha hızlı ve kolay bir seçenek olan e-kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilir.

Adayların, üniversite kayıtları sırasında gerekli belgeler ve izlenmesi gereken adımlar hakkında yerleştikleri üniversitelerin resmi web sitelerini dikkatle takip etmeleri büyük önem taşıyor.