YKS tercihleri ne zaman bitecek? 2025 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemi, 1 Ağustos itibarıyla başladı. Tercih sürecinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, adayların hangi üniversite ve bölümlere yerleşeceğini gösteren sonuçlar merakla bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercih işlemleri 13 Ağustos saat 23:59'da sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapabilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercihleri tamamlandıktan sonra üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. SOnuçların bu tarihten önce duyurulması gerekiyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, YKS yerleştirme sonuçlarının genellikle tercih sürecinin tamamlanmasından sonraki 2 hafta içinde, yani ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

BOŞ KONTENJAN VE EK YERLEŞTİRME

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme işlemlerinin ardından, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için Ek Yerleştirme süreci başlayacak. ÖSYM tarafından yürütülen bu süreç, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için yeni bir fırsat sunuyor.

Kimler Ek Yerleştirmeye Başvurabilir?

Ek yerleştirme başvuruları, merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylara yöneliktir.

Merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar bile ek yerleştirme başvurusunda bulunamazlar.

Tercih Ücreti ve Ödeme

Ek yerleştirme için tercih yapacak adaylardan 130 TL ücret alınır.

Kılavuza göre, yatırılan bu tercih ücreti herhangi bir nedenle iade edilmez.

Adayların, ek yerleştirme sürecini ve başvuru koşullarını dikkatle incelemesi gerekmektedir. Ek yerleştirme takvimi, ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde duyurulacaktır.