YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralaması 2025 belli oldu mu? 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler taban puanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları haziran ayında tamamlandı ve sınav soruları ile cevap anahtarları adaylarla paylaşıldı. Öğrenciler, 19 Temmuz'da açıklanan YKS sonuçlarının ardından, puanlarına göre gidebilecekleri ön lisans (2 yıllık) ve lisans (4 yıllık) programlarını araştırmaya başladı.

YKS TERCİHLERİ 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yayınlanan bilgiye göre YKS tercihleri 30 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

2025 YKS KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2025 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Bu nedenle, bu yıla ait 2-4 yıllık ön lisans ve lisans üniversite taban puanları ile başarı sıralamaları da şu an için erişilebilir değil.

2025 YKS tercih kılavuzunun önümüzdeki hafta içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu kılavuz, üniversite tercihlerinizi yaparken başvuracağınız en önemli resmi belge olacak. İçerisinde tüm programların kontenjanları, taban puanları (geçmiş yıla ait referanslar), başarı sıralamaları ve özel koşullar gibi kritik bilgiler yer alacak.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2025 YAYINLANDI MI?

2025 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. 2 ve 4 yıllık üniversite taban puanları her yıl yeniden belirleniyor. Üniversite 2025 tavan ve taban puanları da yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Bu doğrultuda 2025 Üniversite (YKS) taban puanları, yerleştirilme işlemleri tamamlandıktan sonra açıklanacak. Adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzunun ardından tercih işlemlerine başlayacak.

2024 YILI TABAN PUANLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN