YKS’ye ehliyetle girilir mi? YKS sınavında eski kimlik geçerli mi?

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın aylardır hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 için geri sayım sona erdi. Bugün başlayacak olan ve yarın tamamlanacak TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde, adayların sınav kurallarına ilişkin son dakika araştırmaları hız kazandı. Özellikle sınav salonuna getirilmesi yasak olan eşyalar, adayların en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Ehliyet veya eski kimlik ile sınava girilebilir mi?

Ehliyet veya eski kimlik ile sınava girilmez. ÖSYM, sınav kuralları çerçevesinde geçerli kimlik belgelerini açıkça tanımlamıştır. Bu tanıma uymayan belgelerle gelen adaylar, sınav binalarına alınmayacaktır.

Sınavda geçerli olmayan belgeler:

Ehliyet

Nüfus cüzdanı (eski tip)

Geçici kimlik belgesi (fotoğrafsız olanlar)

Pasaport (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar için)

Fotoğrafsız T.C. kimlik kartları

YKS’de geçerli kimlik belgesi nedir?

T.C. Kimlik Kartı (yeni tip, fotoğraflı ve soğuk damgalı)

Geçerlilik süresi dolmamış pasaport (Yalnızca yabancı uyruklu adaylar için)

Fotoğraflı ve onaylı Geçici Kimlik Belgesi (Nüfus Müdürlüklerinden alınmış)

YKS günü nüfus müdürlükleri açık olacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'na katılacak olan adaylar için önemli bir duyuru yapıldı. Kimlik belgesini kaybeden ya da yenilemeyen adaylar, sınav günü mağdur olmamaları adına il ve ilçe nüfus müdürlüklerinden geçici kimlik belgesi alabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, sınav günleri nüfus müdürlükleri sabah saatlerinden itibaren açık olacak. Adaylar, yanlarında nüfus kayıt örneği veya fotoğraflı resmi bir belge ile müracaat ederek fotoğraflı ve barkodlu geçici kimlik belgesi alabilecek.