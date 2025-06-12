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YÖKDİL başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yapılacak 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/2) başvuruları başladı. Peki YÖKDİL başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

11 Haziran 2025 | 11:25
YÖKDİL başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (YÖKDİL) ikinci oturumu için başvuru süreci başlıyor. Bu yıl ilk oturumun tamamlanmasının ardından gözler, YÖKDİL 2 başvuru tarihine çevrildi. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman alınacağını ve sınav ücretinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı.  

YÖKDİL başvuruları ne zaman?

2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11 Haziran’da başlayacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 18 Haziran'a kadar sürecek. Geç başvurular ise 25 Haziran 2025 tarihinde alınacak.

YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.

Sınavla ilgili tüm detaylar, ÖSYM’nin resmi web sitesinde yayımlanan kılavuzda yer alıyor. Adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri öneriliyor.

2025 YÖKDİL/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvuru ücreti 750,00 TL.

YÖKDİL/2 ne zaman?

2025-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL 2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu ay temettü vermesi kesinleşmiş 24 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
Galatasaray KAP'a bildirmişti, İstanbul'a geldi
THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
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