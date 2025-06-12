YÖKDİL başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (YÖKDİL) ikinci oturumu için başvuru süreci başlıyor. Bu yıl ilk oturumun tamamlanmasının ardından gözler, YÖKDİL 2 başvuru tarihine çevrildi. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuruların ne zaman alınacağını ve sınav ücretinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

YÖKDİL başvuruları ne zaman?

2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11 Haziran’da başlayacak. ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 18 Haziran'a kadar sürecek. Geç başvurular ise 25 Haziran 2025 tarihinde alınacak.

YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.

Sınavla ilgili tüm detaylar, ÖSYM’nin resmi web sitesinde yayımlanan kılavuzda yer alıyor. Adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri öneriliyor.

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YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvuru ücreti 750,00 TL.

YÖKDİL/2 ne zaman?

2025-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL 2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.