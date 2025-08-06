YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL sonuç tarihi

27 Temmuz'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) sonrasında, adayların merakla beklediği sonuç tarihi netleşti. ÖSYM'nin resmi sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu.

YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL / 2 sonuçları 15 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. YÖKDİL sonuçları açıklandığında ÖSYM'nin sonuç adresi üzerinden erişim sağlanacak.

YÖKDİL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

YÖKDİL/2 sınavına katılan adayların temel soru kitapçıklarına erişimi için tanınan 10 günlük süre, bugün sona eriyor. Adayların sınav sorularını görüntüleyebilmesi için son tarih ve saat yaklaşıyor.

Temel Soru Kitapçıkları'na, 6 Ağustos 2025 tarihinde saat 23.59'a kadar erişim sağlanabiliyor. Sınav sorularının tamamına ulaşmak isteyen adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden giriş yapabilirler.

YÖKDİL sonuçları kaç yıl geçerli?

Sınav sonuçları lisansüstü eğitim ile yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında ise sürekli geçerli olacak.

YÖKDİL ne işe yarar?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), özellikle akademik alanda yabancı dil yeterliliğini kanıtlamak isteyen adaylar için büyük önem taşıyan bir sınavdır. İşte YÖKDİL sınavının temel kullanım alanları ve puanının geçerliliği hakkında bilgiler:

YÖKDİL'in Kullanım Alanları

YÖKDİL puanı, adayların aşağıdaki amaçlarla yabancı dil yeterliliğini belgelemesinde kullanılır:

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru.

Akademik yükselme ve doçentlik başvuruları.

Bazı kamu kurumlarının yabancı dil tazminatı işlemleri.

Puan Eşdeğerliği ve Geçerlilik Süresi

YÖKDİL sınavından alınan puan, YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) puanı ile denk kabul edilir.

Sınav sonucunun geçerlilik süresi, sınav tarihinden itibaren 5 yıldır.