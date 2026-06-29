2 bin 700 nüfuslu mahalleden 70 milyon dolarlık dev ihracat

Küçük atölyelerde başlayan imalat sürecinin modern üretim tesislerine dönüştüğünü anlatan Tanık, şöyle konuştu:

"Bugün mahalle kişi başına düşen ihracatta Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Huğlu Mahallemiz 2 bin 700 nüfusa sahip. Huğlu'da kooperatif ve 20'ye yakın büyük firma yılda 70 milyon dolarlık ihracat yapıyor. Bu da kişi başına yaklaşık 25 bin dolara tekabül ediyor. Huğlu, örnek alınması gereken bir kasaba. Kooperatifiyle, büyük firmalarıyla, savunma sanayisi, lisesiyle ve üniversitesiyle Türkiye'ye yayılması gereken örnek bir kasaba."

Naci Tanık, mahallede 30'dan fazla farklı tip silah üretildiğini ifade ederek, "Bunların kalibresiyle, yapısıyla, müşterinin istemiş olduğu modelle beraber 250-300'e yakın model üretebiliriz. Yani 30 farklı silah tipinde 200'den fazla model." dedi.

Tanık, ürettikleri silahlar arasında Ovis keskin nişancı tüfeği ve Mohaç makineli tabancanın bulunduğunu belirtti.