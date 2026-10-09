"2026’nın son çeyreğinde hedef, enflasyonu düşürürken üretim, istihdam ve ihracat gücünü de korumak olacak"

İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Avdagiç, Odanın ekim ayı meclis toplantısında küresel ekonomi ve Türk ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Son 3 yıldır ekim ayı meclis toplantılarına Gazze'yi anarak başladığını belirten Avdagiç, "Eli kanlı İsrail'in masum Filistin halkına, kadınlara ve çocuklara karşı 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırımın üzerinden tam 3 yıl 1 gün geçti. Coğrafyamızda kendilerine 'medeni ülkeler' adını veren Batılı devletlerin sessizliğiyle gerçekleşen bir soykırıma şahitlik ettik. Ne yazık ki hala Gazze'de kadınlar ve çocuklar ölmeye, yürekler yanmaya, binalar yerle bir edilmeye devam ediyor. Umuyorum ve diliyoruz ki adalet, tüm vicdan sahiplerini teskin edecek şekilde gerçekleşecek, suçlular elbet bir gün yargılanacaktır." ifadesini kullandı.

Avdagiç, İTO Meclisi'nin 21'inci döneminin son toplantısını yaptıklarına dikkati çekerek, "Vakar içinde, kardeşlik içinde, İstanbullu tüccara yakıştığı şekilde bir seçim olmasını diliyorum." dedi.

Seçimlerde İTO Başkanlığına yeniden aday olmak için ekibiyle birlikte yola çıktıklarını belirten Avdagiç, şunları ifade etti:

"Yaptığımız her icraat sizin eserinizdir, sizin projenizdir. İnşallah, bu projeleri ve daha nicelerini sizinle yapmaya niyetliyiz, azimliyiz. O yüzden buradan bir kez daha ilan ediyorum. 27 Ekim seçimlerinden sonra sizinle birlikte bu icraatlarımızı sürdürmek, hizmet çıtasını yeni zirvelere taşımak için adayım. Sizlerle birlikte başladığımız hizmetleri, yine sizlerle birlikte bitirmek için yola çıkıyoruz. İnşallah, sizlerle beraber ilk günkü coşkuyla, hiç durmadan yolumuza devam edeceğiz."

Avdagiç, odanın faaliyetlerine değinerek, "Bu dönemimizi çok hızlı, icraat ve projelerle dolu şekilde geçirdik. Sizlerin oylarıyla bu göreve seçilmiş İTO yönetimi olarak kalıcı faaliyetlere imza attık. Bütün çalışmalarımızı üye firmalarımızın güçlendirilmesine, rekabetçiliklerinin artırılmasına, muktedir tacirlere dönüştürülmesine yoğunlaştırdık." değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

Dijitalleşme adımını, yeni bir aşamaya taşıyarak yapay zeka aracılığıyla üretimi, verimliliği, rekabetçiliği artıracak bir hamleye dönüştürdüklerini belirten Avdagiç, e-ticaret, e-ihracat gibi alanlarda kapsamlı eğitimler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Avdagiç, Teknopark İstanbul, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ve SoftITO Akademi ile İTO teknoloji ve girişimcilik ekosistemini oluşturduklarını, 8 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en iyi 3'üncü startup merkezini kurduklarını kaydetti.

Görev süresince tarihi yapıların restorasyonundan temsilciliklerin yenilenmesine, yeni genel merkez binasının inşasından İstanbul Fuar Merkezi'nin kapasitesinin artırılmasına kadar birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Avdagiç, İstanbul'un turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve uluslararası fuarlara milli katılım sağladıklarını ifade etti.

"Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından alınan proaktif önlemler etkili sonuçlar doğurdu"

Şekib Avdagiç, "İç talepteki yavaşlamanın da belirginleştiği bir süreçte seçici kredi mekanizmalarını, ihracat finansmanını, yatırım teşviklerini ve enerji maliyetlerini azaltacak politikaları, para politikasının tamamlayıcısı yapmak durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Son çeyrekte Türkiye ekonomisinin dinamiklerine dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti:

"2026'nın son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin temel sınavı yalnızca enflasyonu düşürmek olmayacak, enflasyonu düşürürken üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini korumamız da gerekecek. Küresel ekonomi daha yüksek maliyetli ve jeopolitiğin öneminin daha da arttığı bir döneme giriyor. Bu dönemde Türkiye'nin hareket alanı şokları ortadan kaldırmaktan ziyade şokların ekonomiye geçişini sınırlamaktan geçiyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin ana hedefinin, aynı zamanda dezenflasyonun maliyetini üretime daha uzun süre fatura etmeyecek bir politika setini devreye almak olmasının beklentisi içindeyiz."

Avdagiç, fon soruşturmalarına ilişkin olarak, "Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından alınan proaktif önlemler etkili sonuçlar doğurdu. Yine bu sayede finans ve sermaye piyasalarında sistemik risk oluşturacak bir tablo ortaya çıkmadı." ifadesini kullandı.

Devletin adalet mekanizmasının da hızlı ve güven verici şekilde işlediğini belirten Avdagiç, şu değerlendirmede bulundu:

"Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin sürecin bizzat Cumhurbaşkanlığı makamının oluşturduğu kurul eliyle koordine edilmesini mağduriyetlerin önlenmesi bakımından önemsiyoruz. Alınacak tedbirler ve yapılacak düzenlemelerle benzer bir durumun bir daha yaşanmamasının sağlanması en önemli beklentimizdir. Diğer yandan, piyasayı bozan, mağduriyetler oluşturan, devletin ve milletin malına el uzatan kişilerin de Türk adaleti önünde hesap vereceğine, hak ettikleri cezalara çarptırılacağına inanıyoruz."

Avdagiç, fon soruşturması kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a yönelik bir kara propaganda yürütüldüğünü, sosyal ve siyasal linç avcılığı yapıldığını belirterek, "Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat ile ilgili bu dönemde yapılan tezviratı şiddetle kınıyorum." dedi.