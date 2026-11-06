İklim hedeflerini yatırımlarla buluşturmaya hazırlanıyor

COP31 için geri sayım sürerken, zirve kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin programı da açıklanmaya başladı. Dünya liderlerini, uluslararası kuruluşları, iş dünyasını, finans çevrelerini, akademiyi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirecek COP31, Mavi ve Yeşil bölgelerde gerçekleştirilecek binlerce panel, toplantı ve buluşmaya ev sahipliği yapacak. Enerji dönüşümünden sanayide karbonsuzlaşmaya, mobiliteden sürdürülebilir finansman modellerine uzanan geniş bir gündemin ele alınacağı zirvede, BBVA ve Garanti BBVA da Küresel Bankacılık Partnerleri olarak kapsamlı bir programla yer alacak.

BBVA ve Garanti BBVA pavilyonu, COP31’in Yeşil Bölgesi’ndeki İklim Finansmanı Merkezi’nde yer alacak. 60’ı aşkın panelin yanı sıra yuvarlak masa toplantılarına ve sektörel buluşmalara ev sahipliği yapması beklenen pavilyon; iş dünyası ve finans çevrelerinden temsilcileri, yatırımcıları, teknoloji şirketlerini, akademisyenleri, kamu kurumlarını ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren bir buluşma noktası olacak. Temiz enerji dönüşümü ve elektrifikasyon, sanayinin karbonsuzlaşması, sürdürülebilir finansman, karbon piyasaları, su yönetimi, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım programın temel başlıklarını oluşturacak. Elektrikli mobilite ve yapay zekânın iklim dönüşümündeki rolü de farklı sektörlerden örneklerle ele alınacak. Pavilyonda gerçekleşecek panel, söyleşi ve yuvarlak masa toplantılarında BBVA ve Garanti BBVA’nın müşterileri ile hayata geçirdiği projeler, yenilikçi finansman modelleri ve iyi uygulamalar paylaşılacak. Türkiye’de enerji yatırımları, sanayide karbon risklerinin yönetimi ve iklim risklerine dayanıklı turizm gibi başlıklarda yatırım ihtiyaçları ve çözüm yolları tartışılacak.

BBVA ve Garanti BBVA’nın COP31 kapsamındaki kapsamlı etkinlik programı ile zirveye ilişkin en güncel haber, değerlendirme ve gelişmeler için BBVA.com’da yer alan resmi COP31 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

BBVA ve Garanti BBVA en üst düzey yönetimiyle COP31 etkinliklerine katılıyor

COP31’e, BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila, BBVA CEO’su Onur Genç, Sürdürülebilirlik ve Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Küresel Başkanı Javier Rodríguez Soler, Global Tüzel Müşteri Çözümleri Başkanı Jaime Saenz de Tejada, Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ile Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcıları Sinem Edige ve Cemal Onaran başta olmak üzere, her iki bankanın farklı iş alanlarından çok sayıda üst düzey yönetici ve uzman katılacak.

BBVA ve Garanti BBVA yöneticileri, COP31’in Mavi Bölgesi’nde düzenlenecek üst düzey oturumlarda da yer alacak. Carlos Torres Vila, COP31 İş Forumu kapsamında “İklim Yatırımlarına Özel Sektör Sermayesinin Kazandırılması” başlıklı oturuma katılacak. Onur Genç ise “Milyarlardan 1,3 Trilyon Dolara” başlıklı Birleşmiş Milletler paneline katılacak. Javier Rodríguez Soler, “Temiz Enerjiden Elektrifikasyona Dayalı Ekonomiye” panelinde yer alırken, Mahmut Akten “Yeşil Büyüme ve Dayanıklılık: Sürdürülebilirlik için CEO Perspektifinin Yenilenmesi”, Sinem Edige ise “Adil Geçiş: Kapsayıcı Bir Net Sıfır Ekonomisinde İş Dünyasının Rolü” başlıklı panellerde konuşmacı olacak.

Yeşil Bölge’deki BBVA ve Garanti BBVA Pavilyonu ise 60’ı aşkın panel ve etkinliğe ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda Mahmut Akten’in katılımıyla gerçekleştirilecek “TOGG ve Garanti BBVA: COP31’de Türkiye’nin Yerli Elektrikli Araç Hikâyesi” söyleşisi ile Cemal Onaran’ın yer alacağı “Sürdürülebilir Mobilite ve Lojistik: Yeşil Dönüşüme Yön Vermek” başlıklı söyleşi öne çıkacak.

Mahmut Akten: “COP31’in kalıcı mirası, somut yatırımlar ve ölçülebilir sonuçlar olmalı”

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, COP31 kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “BBVA ile birlikte COP31’in Küresel Bankacılık Partneri olarak, Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşüm yolculuğunda önemli bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bizim için bu zirvenin en önemli yanı, iklim hedeflerimizi söylemin ötesine taşıyan somut uygulamalarımızı ve gerçek dönüşüm hikâyelerimizi paylaşma fırsatı sunması.

Antalya’da BBVA ve Garanti BBVA olarak; müşterilerimiz, uluslararası iş ortaklarımız ve çok çeşitli sektörlerden uzmanlarla bir araya geleceğiz. Enerjiden sanayiye farklı sektörlerde hayata geçirdiğimiz başarılı uygulamalarımızı geliştirdiğimiz yenilikçi finansman çözümleriyle birlikte paylaşarak, Türkiye’nin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmaya katkı sağlayacak güçlü iş birliklerinin temellerini atmayı hedefliyoruz. COP31’in ülkemize bırakacağı en değerli mirasın, burada kurulan bağların Türkiye için somut yatırımlara ve kalıcı, ölçülebilir sonuçlara dönüşmesi olacağına inanıyoruz.”

Doğa ve toplumsal kalkınma da programın odağında

Programda iklim dönüşümünün ekonomik boyutuyla birlikte doğa, su kaynakları ve toplumsal kalkınma üzerindeki etkileri değerlendirilecek. Programda, deniz ekosistemlerinin korunmasına odaklanan Mavi Nefes Projesi de yer alacak. Proje aracılığıyla bilimsel araştırma, teknolojik yenilik, eğitim ve toplumsal katılımın bir araya gelerek somut çevresel faydalar yaratabileceği örneklerle ortaya konacak. Kadın girişimciliği, kapsayıcı büyüme, eğitim, fırsat eşitliği ve gençlerin yeşil dönüşüme katılımı da programın toplumsal kalkınma başlıkları arasında yer alacak.

Zirve sonrasında da sürecek iş birlikleri hedefleniyor

BBVA ve Garanti BBVA, COP31’de kurulacak iş birlikleriyle sürdürülebilir yatırımları ivmelendirmeyi hedefliyor. Antalya’daki buluşmalarla bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, sürdürülebilir dönüşümü destekleyen finansman çözümlerini yaygınlaştırılması ve zirve sonrasında da devam edebilecek iş birliklerinin geliştirmesi amaçlanıyor.