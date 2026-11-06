Gastronomi dünyası Antalya'da buluştu

Türkiye’nin köklü peynir markalarından Tahsildaroğlu, Antalya’da düzenlenen Game of Food etkinliğinde yerli ve yabancı şeflerle bir araya geldi. Organizasyonun sponsorları arasında yer alan Tahsildaroğlu, coğrafi işaretli Ezine peyniri ve farklı peynir çeşitlerini gastronomi profesyonellerinin beğenisine sundu. Yurt içinden ve yurt dışından 3.000’in üzerinde şefin katıldığı etkinlik, gastronomi dünyasının farklı temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında Tahsildaroğlu, coğrafi işaretli Ezine peyniri başta olmak üzere farklı peynir çeşitlerini şeflerle buluşturarak peynirin gastronomideki kullanım alanlarına ve sunduğu lezzet çeşitliliğine dikkat çekti. Organizasyon boyunca gerçekleştirilen ürün tadımlarında katılımcılar, Tahsildaroğlu peynirlerini yakından tanıma ve farklı lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlik alanında gerçekleştirdiği marka ve ürün tanıtım çalışmalarıyla da organizasyonda yer alan Tahsildaroğlu, gastronomi profesyonelleriyle doğrudan iletişim kurarak ürünlerinin özelliklerini ve farklı mutfaklardaki kullanım olanaklarını ön plana çıkardı.

Game of Food sponsorluğuyla gastronomi dünyasının önemli buluşmalarından birinde yer alan Tahsildaroğlu, Türk peynir kültürünün zenginliğini ve coğrafi işaretli Ezine peynirinin gastronomideki yerini ulusal ve uluslararası şeflerle buluşturarak sektördeki görünürlüğünü güçlendirdi.