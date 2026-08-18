ARA
DOLAR
47,92
0,00%
DOLAR
EURO
55,51
-0,03%
EURO
ALTIN
6657,12
0,05%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Ekonomi Haberleri
  • 400 bin kişiyi ilgilendiriyor: Eksik prim günlerine borçlanma imkanı! Yasalaşırsa düzenleme ne getirecek?

400 bin kişiyi ilgilendiriyor: Eksik prim günlerine borçlanma imkanı! Yasalaşırsa düzenleme ne getirecek?

Nüfus Politikaları Kurulu gündemine gelen yeni düzenlemeyle, yarı zamanlı çalışan 400 binden fazla sözleşmeli personele eksik primlerini sonradan ödeme hakkı tanınacak. İlgili bakanlıkların uzlaştığı çalışma yasalaşırsa, sözleşmeli personel de kadrolu memur ve işçiler gibi çalışmadığı sürelerin primini tamamlayarak emeklilikte hak kaybı yaşamayacak.

Ekonomist
Ekonomist
400 bin kişiyi ilgilendiriyor: Eksik prim günlerine borçlanma imkanı! Yasalaşırsa düzenleme ne getirecek?

NTV'de yer alan habere göre; Nüfus Politikaları Kurulu gündemine taşınan yeni çalışmayla, yarı zamanlı çalışan sözleşmeli personelin prim kaybını telafi etmesinin önü açılıyor. İlgili bakanlıklar arasında prensip anlaşmasına varılan düzenlemenin, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanıyor.

1 Sözleşmeli personel için eksik prim borçlanması geliyor

Sözleşmeli personel için eksik prim borçlanması geliyor

Mevcut mevzuata göre, çocuk sahibi olan anne veya baba yarı zamanlı çalışma hakkından yararlandığında çalışmadığı sürelere ait primleri sonradan borçlanarak ödeyebiliyor. Ancak bu haktan yalnızca kadrolu memurlar ve işçiler faydalanabiliyordu

2 Eksik günler tamamlanabilecek

Eksik günler tamamlanabilecek

Hazırlanan yeni adımla birlikte:

Sözleşmeli personel, yarı zamanlı çalıştığı dönemlerde işverence yatırılmayan eksik prim günlerini sonradan kendi ödeyerek emeklilik süreçlerine dahil edebilecek.

3 Maaş ve prim kaybı önlenecek

Maaş ve prim kaybı önlenecek

Yarı zamanlı çalışmaya geçen ebeveynlerin maaşları ve buna bağlı olarak sgk primleri yarı yarıya düşüyor. Yapılacak düzenleme, bu durumdan kaynaklanan emeklilik hak kaybını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

4 400 bini aşkın çalışanı kapsıyor

400 bini aşkın çalışanı kapsıyor

Kamuda görev yapan 400 binin üzerinde sözleşmeli personeli doğrudan ilgilendiren düzenlemeden, hâlihazırda yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan yaklaşık 22 bin çalışanın yanı sıra gelecekte bu haktan yararlanacak tüm sözleşmeliler faydalanabilecek.

5 Yasalaşması gerekiyor

Yasalaşması gerekiyor

Yasa teklifinin Meclis'te kabul edilerek yasalaşması halinde, eksik kalan süreler için borçlanma hakkı resmiyet kazanacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL