400 bin kişiyi ilgilendiriyor: Eksik prim günlerine borçlanma imkanı! Yasalaşırsa düzenleme ne getirecek?

NTV'de yer alan habere göre; Nüfus Politikaları Kurulu gündemine taşınan yeni çalışmayla, yarı zamanlı çalışan sözleşmeli personelin prim kaybını telafi etmesinin önü açılıyor. İlgili bakanlıklar arasında prensip anlaşmasına varılan düzenlemenin, teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanıyor.
1 Sözleşmeli personel için eksik prim borçlanması geliyor
Mevcut mevzuata göre, çocuk sahibi olan anne veya baba yarı zamanlı çalışma hakkından yararlandığında çalışmadığı sürelere ait primleri sonradan borçlanarak ödeyebiliyor. Ancak bu haktan yalnızca kadrolu memurlar ve işçiler faydalanabiliyordu
2 Eksik günler tamamlanabilecek
Hazırlanan yeni adımla birlikte:
Sözleşmeli personel, yarı zamanlı çalıştığı dönemlerde işverence yatırılmayan eksik prim günlerini sonradan kendi ödeyerek emeklilik süreçlerine dahil edebilecek.
3 Maaş ve prim kaybı önlenecek
Yarı zamanlı çalışmaya geçen ebeveynlerin maaşları ve buna bağlı olarak sgk primleri yarı yarıya düşüyor. Yapılacak düzenleme, bu durumdan kaynaklanan emeklilik hak kaybını ortadan kaldırmayı hedefliyor.
4 400 bini aşkın çalışanı kapsıyor
Kamuda görev yapan 400 binin üzerinde sözleşmeli personeli doğrudan ilgilendiren düzenlemeden, hâlihazırda yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan yaklaşık 22 bin çalışanın yanı sıra gelecekte bu haktan yararlanacak tüm sözleşmeliler faydalanabilecek.