Konut fiyatlarında reel kayıp sürüyor: Üç büyükşehirde tablo değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 25 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 234,8 seviyesinde gerçekleşti.

3 büyük ilde son durum

2026 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7 ve 2,2 oranlarında artış, İzmir’de ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında azalış gösterdi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27,7, 26,6 ve 23,1 oranlarında arttı.

En yüksek ve en düşük artış hangi bölgelerde görüldü?

Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi| Temmuz 2026 3 İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,4 ile Balıkesir, Çanakkale bölgesinde gözlendi.

Yeni Kiracı Kira Endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre reel olarak azaldı

2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 28,4 oranında artarken, reel olarak ise yüzde 2,6 oranında azaldı.

YKKE 2026 yılı Temmuz ayında, İstanbulve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,7 ve 2,2 oranlarında artış, İzmir’de ise bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalış gösterdi.

Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,4, 28,6 ve 26,3 oranlarında arttı.

Bölgelerin yeni kiracı kira endeksi değişimleri

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 35 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,8 ile Balıkesir, Çanakkale bölgesinde gözlend.