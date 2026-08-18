TOKİ 51 ilde 540 gayrimenkulü satışa çıkarıyor! Açık artırma ne zaman, fiyatlar ve ödeme şartları neler?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde yer alan 540 konut ve iş yerinin açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Satış kapsamında taşınmazların bulunduğu iller, başlangıç fiyatları ve ödeme koşulları da belli oldu.
Peki, TOKİ açık artırması ne zaman yapılacak? Hangi illerde konut ve iş yeri satışa çıkarılacak? Ödeme şartları nasıl olacak? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
1 TOKİ'nin 51 ildeki 540 gayrimenkul satışının ayrıntıları
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin farklı noktalarında bulunan konut ve iş yerlerinin satışı için açık artırma gerçekleştirecek.
Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, 51 ilde yer alan toplam 540 gayrimenkul açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Satış listesinde konutların yanı sıra iş yerleri de yer alacak.
Açık artırmaya gerçek ve tüzel kişiler katılabilecek. Katılım için başvurular fiziki olarak yapılabileceği gibi internet üzerinden de gerçekleştirilebilecek.
2 TOKİ gayrimenkul satışları hangi tarihlerde yapılacak?
TOKİ, 51 ildeki toplam 540 gayrimenkul için 19-20 Ağustos 2026 tarihlerinde açık artırma düzenleyecek.
Açık artırmanın ilk bölümü, 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da 1-235 numaralı lotlar için gerçekleştirilecek. İkinci bölüm ise 236-540 numaralı lotlar için 20 Ağustos 2026 Perşembe günü yine saat 10.30'da yapılacak. Satışa konu gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli 2 milyar 987 milyon 601 bin 2 TL olarak belirlendi.
Müzayede, Ankara'da Anadolu Bulvarı Yenimahalle'deki İlbank Sosyal Tesisleri ile İstanbul'da Halkalı'daki TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
3 TOKİ açık artırmasına internetten başvuru nasıl yapılır?
Açık artırmaya fiziki katılımın yanı sıra internet üzerinden de teklif verilebilecek. Online teklifler, Emlak Yönetim'in müzayede platformu üzerinden alınacak.
İnternet üzerinden müzayedeye katılmak isteyenler için kayıt süresi ise 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.30'da sona erecek.
4 TOKİ açık artırmasında teminat bedelleri ne kadar?
Açık artırmada teklif verebilmek için katılımcıların öncelikle teminat yatırması gerekecek. Ödenecek tutar, satışa çıkarılan gayrimenkulün muhammen bedeline göre belirlenecek.
Teminatlar 80 bin lira ile 3 milyon lira arasında değişecek. Birden fazla taşınmaz için teklif vermek isteyenler ise her gayrimenkul adına ayrı ödeme yapacak.
Gerekli teminat tutarları, Halkbank veya Ziraat Bankası'nın Türkiye genelindeki şubeleri aracılığıyla yatırılabilecek.
5 TOKİ açık artırma muhammen bedele göre teminat tutarları
Satışa çıkarılan gayrimenkulün muhammen bedeli 2 milyon 499 bin 999 TL'yi aşmıyorsa açık artırmaya katılım için 80 bin TL teminat yatırılması gerekecek.
Değerin 2 milyon 500 bin TL ile 3 milyon 999 bin 999 TL arasında olması halinde ise katılım teminatı 200 bin TL'ye çıkacak. Gayrimenkulün muhammen bedeli arttıkça, açık artırma için ödenmesi gereken katılım teminatı da yükseliyor.
Müzayedeye katılmayı planlayanların, taşınmazın satış tutarının yanında bulunduğu fiyat aralığına göre yatırılması gereken teminat bedelini de dikkate alması gerekecek.
6 TOKİ konut satışı hangi illerde yapılacak?
Açık artırmada 41 ilde bulunan toplam 235 konut için satış gerçekleştirilecek.
Konutların yer aldığı iller Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli ve Van olarak sıralandı.
7 TOKİ konut satışında peşinat ve vade şartları
TOKİ tarafından satışa çıkarılacak 235 konut için yüzde 25 peşinat ve 120 aya kadar vade imkanı uygulanacak.
8 TOKİ iş yeri satışı hangi illerde yapılacak?
Açık artırma kapsamında TOKİ'ye ait 305 iş yeri, 30 farklı ilde satışa çıkarılacak.
İş yerlerinin bulunduğu iller Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Zonguldak olarak açıklandı.