TOKİ 51 ilde 540 gayrimenkulü satışa çıkarıyor! Açık artırma ne zaman, fiyatlar ve ödeme şartları neler?

Satışa çıkarılan gayrimenkulün muhammen bedeli 2 milyon 499 bin 999 TL'yi aşmıyorsa açık artırmaya katılım için 80 bin TL teminat yatırılması gerekecek.

Değerin 2 milyon 500 bin TL ile 3 milyon 999 bin 999 TL arasında olması halinde ise katılım teminatı 200 bin TL'ye çıkacak. Gayrimenkulün muhammen bedeli arttıkça, açık artırma için ödenmesi gereken katılım teminatı da yükseliyor.

Müzayedeye katılmayı planlayanların, taşınmazın satış tutarının yanında bulunduğu fiyat aralığına göre yatırılması gereken teminat bedelini de dikkate alması gerekecek.