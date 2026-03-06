Aksa Enerji 2025 yılına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 7 ülkedeki 11 santral operasyonu ve 3 bin megavatın üzerinde kurulu gücüyle enerjide global bir güç olan Aksa Enerji, 2025'e ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirket, geçen yıl Türkiye, Asya ve Afrika bölgelerindeki güçlü performansıyla FAVÖK'ünü bir önceki yıla göre yüzde 37 artırarak 13,5 milyar lira seviyesine taşıdı. FAVÖK marjı ise 8 puan artışla yüzde 32 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde şirketin konsolide cirosu 2025 hedefinin üzerinde 42 milyar lira olarak gerçekleşirken, net dönem karı yıllık bazda yüzde 39 artışla 3,7 milyar liraya ulaştı.

2023–2025 döneminde gerçekleştirdiği 1 milyar doların üzerinde stratejik yatırımlarla şirket, Türkiye ve uluslararası pazarlardaki varlığını daha da güçlendirdi. Uzun vadeli ve garantili döviz bazlı satış sözleşmelerine dayalı coğrafi açıdan çeşitlendirilmiş projelerle kapasitesini artıran şirket, gelir yapısını daha öngörülebilir ve dayanıklı bir zemine taşırken faaliyet gösterdiği ülkelerin enerji arz güvenliğine de stratejik katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Üst Yöneticisi ve İcra Kurulu Başkanı Naci Ağbal, geçen yıl Aksa Enerji olarak dayanıklı iş modelleri ve uzun vadeli değer yaratma odakları doğrultusunda stratejik hedeflerinde güçlü ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Türkiye'den Afrika ve Asya'ya uzanan operasyonel ağımız sayesinde enerji arz güvenliğine katkı sağlayan dengeli ve sürdürülebilir bir portföy oluşturduk. Finansal disiplinimizi korurken stratejik finansman yapımızı güçlendirdik, dijital dönüşüm yatırımlarımızla da kurumsal kapasitemizi ve operasyonel çevikliğimizi ileri taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, 2023-2025 döneminde farklı coğrafyalarda eş zamanlı olarak 1 milyar doların üzerinde yatırımı başarıyla tamamladıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Zorlu makroekonomik koşulların hakim olduğu bu dönemde yoğun yatırım programımıza rağmen karlılığımızı artırmayı başardık. 2026'da devreye almayı planladığımız yeni projelerle üretim kapasitemizi daha da artırmayı ve portföyümüzü yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Uzun vadeli ve garantili döviz bazlı satış sözleşmelerine dayalı iş modelimiz, artan kapasitemizi yüksek gelir görünürlüğü ve güçlü nakit akışıyla desteklemeye devam ediyor. Depolamalı yenilenebilir enerji yatırımlarının portföyümüzde yüzde 20 paya ulaşması, enerji dönüşümünde bilanço dayanıklılığımızı ve karlılığımızı güçlendiren önemli bir kaldıraç olacak. Önümüzdeki dönemde de küresel enerji dönüşümünü fırsata çevirerek sürdürülebilir yüksek büyüme stratejimizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."