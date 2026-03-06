Trump, Venezuela'da olduğu gibi İran'ın yeni liderinin seçilmesine bizzat katılması gerektiğini söyledi.
15:15 İsrail ordusundan İran'ın Kum kentindeki sanayi bölgesine saldırı tehdidi
İsrail ordusu, İran'ın Kum kentindeki Şehkuye Sanayi Bölgesi'nde bir alana saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunarak bölge sakinlerinden bulundukları yerlerden ayrılmalarını istendi.
İsrail ordusunun Farsça basın ofisi, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kum'daki Şehkuye Sanayi Bölgesi'ndeki bazı yerlere saldırı tehdidinde bulundu
Saldırı tehdidinin yer aldığı paylaşımda bir harita paylaşılarak, Şehkuye Sanayi Bölgesi'ndeki bazı yerlerin boşaltılması istendi.
Açıklamada, paylaşılan haritada belirtilen yerlere "ilerleyen saatlerde" saldırı düzenleneceği tehdidine yer verildi.
14:58 Tahran’da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi
İran’ın başkenti Tahran’da art arda şiddetli patlamalar meydana geldi.
AA Tahran muhabiri, kentin güneydoğusunda art arda 3 patlama gerçekleştiğini ve patlamalar sonucu gökyüzüne dumanlar yükseldiğini bildirdi.
Patlama nedeniyle halkın büyük panik yaşadığı görüldü.
14:55 ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından ilk cuma namazı kılındı
İran’ın başkenti Tahran’da, İmam Humeyni Büyük Musalla Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından ABD ve İsrail aleyhine gösteri düzenlendi.
Tahran’da, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubattan sonraki ilk cuma namazı kılındı.
Binlerce İranlının katıldığı namazda ABD, İsrail ve İngiltere aleyhine sloganlar atılırken hutbede, “Hamaney’in intikamının alınacağı” mesajı verildi.
Namaz sonrası bölgeden ayrılmayan kalabalık, “ABD’ye ölüm, İsrail’e ölüm, İngiltere’ye ölüm", Zafere kadar savaş savaş", "Sonuna kadar durmayacağız, ne uzlaşı ne teslimiyet" sloganları eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.
İran emniyet güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı protestolar, olaysız şekilde son buldu.
14:50 ABD'li Senatör Sanders, Netanyahu'nun "ABD başkanlarını İran'la savaşa zorladığını" belirtti
ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirerek, "On yıllardır ABD başkanlarını İran'la savaşa girmeye zorlayan aşırılıkçı." ifadelerini kullandı.
Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Netanyahu, Gazze'de 75 bin kişiyi öldüren aşırılıkçı. Irak'ı işgal etmenin 'muazzam olumlu yankılar' oluşturacağını söyleyen aşırılıkçı. On yıllardır ABD başkanlarını İran'la savaşa girmeye zorlayan aşırılıkçı." ifadesini kullandı.
Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ı kastederek, "(Netanyahu) Sonunda (ABD'de), evet diyen bir Başkan buldu. Trajik." dedi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
14:04 İran, silahlı grupların sınırından girmesi halinde IKBY'deki tesisleri hedef alacağı tehdidinde bulundu
İran Savunma Şurası ülke lideri temsilcisi Tuğamiral Ali Ekber Ahmediyan, silahlı grupların sınırdan girmeleri durumunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki tüm tesisleri hedef almakla tehdit etti.
İran devlet televizyonuna göre Ahmediyan, konuya ilişkin açıklama yaptı. Ahmediyan, "Şu ana kadar (IKBY'de) sadece ABD ve İsrail üsleri ile ayrılıkçı gruplar hedef alınmıştır. Eğer bu grupların veya rejim (İsrail) unsurlarının bölge üzerinden İran sınırlarına girişine izin verilirse, IKBY’deki tüm tesisler hedef alınacaktır." ifadelerini kullandı. İranlı yetkili, bu durumun yaşanması halinde IKBY'ye verilen güvenlik desteğinin durdurulacağını kaydetti.
12:56 Uydu görüntülerine göre ABD ve İsrail, İran'daki ilkokula yakınlardaki donanma üssüyle aynı anda saldırdı
Dünya medyasının incelediği uydu görüntüleri, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'daki ilkokula saldırısını, okul binasının bitişiğindeki donanma üssüne saldırıyla eş zamanlı düzenlediğini gösterdi.
New York Times gazetesinin, uydu görüntüleri, sosyal medya paylaşımları ve teyitli videoların analizine dayandırdığı haberinde, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlenen saldırı ele alındı.
Habere göre, ABD ve İsrail'in İran Devrim Muhafızları Ordusu'na düzenlediği saldırı anında eş zamanlı olarak okul binası da hedef alındı.
Uydu görüntüleri, birbirine çok yakın konumda yer alan donanma üssü ve önceden buraya ait olduğu belirlenen okul binasının hassas saldırıyla hedef alındığını ve binaların ağır hasar gördüğünü ortaya koydu.
Saldırının hemen ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler de okul binası ve donanma üssünün aynı anda vurulduğunu gösterdi.
Daha önce ABD Hava Kuvvetlerinde ve ABD Savunma Bakanlığında görev yapan bir ulusal güvenlik analisti de uydu görüntülerinin, okul dahil yerleşkedeki tüm binaların "mükemmel hedefli" saldırılarla vurulduğunu gösterdiği değerlendirmesini yaptı.
Üs ve okul, birden fazla saldırıya uğramış
BBC'nin haberine göre de uydu görüntüleri, donanma üssü ve okul binasının birden fazla saldırıyla hedef alındığını gösteriyor.
Uydu görüntüleri analisti, vurulduğu görülen noktaların birbirine yakın konumda bulunmasının "birbirine yakın bir veya birden fazla hedef" anlamına geldiğini belirterek, "Bölgenin vurulması kasıtlı görünüyor ama neyi vurmayı amaçladıklarını bilemiyoruz." dedi.
Başka bir uzman da okul binasının zemin katında oluşan kraterin, saldırılarda derinliklere nüfuz etmek için özel tasarlanmış mühimmat kullanılmış olabileceğine işaret ettiğini söyledi.
Middle East Eye internet sitesinin, uydu görüntüleri ve sosyal medyada paylaşımlarını incelediği haberinde de saldırılarda, "aynı hedefi 2 kez vurmaya" yönelik "çift vuruş" taktiğinin kullanılmış olabileceği ifade edildi.
ABD, saldırıyı üstlenmedi veya reddetmedi
Saldırının üzerinden geçen süreçte ABD hükümetinden yetkililer, saldırının sorumluluğunu üstlenmedi ya da reddetmedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 4 Mart'taki basın toplantısında, okula saldırıyı ABD'nin düzenleyip düzenlemediği sorusuna, "Bildiğimiz kadarıyla hayır." yanıtını vermiş, konunun incelendiğini söylemişti.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de 4 Mart'taki basın toplantısında, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtmekle yetinerek, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" savunmuştu.
Hegseth ile aynı basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'in saldırılara ilişkin sunumunda gösterdiği haritada, ilkokulun bulunduğu bölge de saldırılarda vurulan yerler arasında gösterilmişti.
İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta, ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
12:34 Avustralya, İran'a ait gemiyi vuran ABD denizaltısında 3 askerinin bulunduğunu doğruladı
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bu hafta başında batırılan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" fırkateynini vuran ABD denizaltısında Avustralyalı 3 askerin bulunduğunu söyledi.
Albanese, Sky News'e yaptığı açıklamada, "Normalde böyle bir konuyu doğrulamayız; ancak Ulusal Güvenlik Komitesi toplantılarımız ve kamuoyunun ilgisi göz önünde bulundurularak o gemide Avustralyalı 3 askeri personelin bulunduğunu teyit edebilirim." dedi.
Avustralyalı personelin operasyona doğrudan katılmadığını savunan Albanese, "Avustralyalı hiçbir personelin İran'a yönelik herhangi bir taarruz harekatına iştirak etmediğini de teyit edebilirim." ifadesini kullandı.
Albanese, Avustralyalı askerlerin üçüncü ülkelerin savunma varlıklarına entegre olduklarında, Avustralya hukuku ve politikasına uygun hareket etmelerini güvence altına alan düzenlemelerin bulunduğuna dikkati çekti.
ABD'nin Virginia sınıfından hızlı taarruz denizaltısı, IRIS Dena'yı Sri Lanka açıklarında batırmıştı.
Sri Lanka yetkilileri, dün itibarıyla 87 cenazenin çıkarıldığını ve 32 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.
12:22 Sri Lanka, açıklarındaki ikinci İran gemisinin kontrolünü ele aldı
Sri Lanka, ABD'nin, ada açıklarında İran'a ait savaş gemisini batırmasının ardından yakınlardaki sularda bulunan bu ülkeye ait ikinci geminin kontrolünü ele geçirdi.
Sri Lanka Donanma Sözcüsü Buddhika Sampath, yaptığı açıklamada, söz konusu ikinci geminin kontrolünün ele geçirildiğini duyurdu.
IRIS Bushehr isimli geminin mürettabatının Colombo Limanı'na getirileceğini belirten Sampath, daha sonra geminin ülkenin doğusundaki bir limana demirleyeceğini kaydetti.
İran'a ait bir gemi batırılmıştı
Sri Lanka Donanması, 4 Mart'ta, Galle kenti açıklarında "imdat" çağrısı yapan İran Donanmasına ait "IRIS Dena" gemisinin Hint Okyanusu'nda battığını teyit etmişti.
Yetkililer, geminin acil yardım çağrısı yaptıktan sonra battığını, mürettebatın tahliyesi için geniş çaplı operasyon başlatıldığını duyurmuştu. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Vijitha Herath, batan gemide bulunanlardan 87'sinin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.
Donanma Sözcüsü Sampath, 180 kişinin bulunduğu gemiden kurtarılan 32 kişinin hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Olay yerine ulaşıldığında gemiden iz yoktu. İnsanları suda yüzerken bulduk." ifadelerini kullanmıştı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Sri Lanka açıklarındaki İran gemisinin, denizaltıdan fırlatılan torpidoyla batırıldığını açıklamıştı.
11:45 İran’ın misillemesi sırasında Tel Aviv'de gökyüzünden patlama sesleri geldi
İran’dan füze saldırısı gerçekleştiği açıklamasının ardından İsrail’de başkent Tel Aviv ve diğer bölgelerde gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.
İran, İsrail'e füze saldırısı başlattığını açıklarken, İsrail ordusu da İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin önleme yapmaya çalıştığını duyurdu.
Füzelerin ulaşmasının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'de alarmlar devreye girerken gökyüzünde birçok patlama meydana geldi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ilk belirlemelere göre yaralı tespit edilmediğini açıkladı.
İsrail basını, askeri yetkililere dayandırarak, İran'ın 11 saat aradan sonra saldırı düzenlediğini, bu salvoda az sayıda füzenin ateşlendiğini ve İsrail'de doğrudan füze isabetinin olmadığını aktardı.
11:21 İran: ABD, "Büyük İsrail yanılsaması" nedeniyle İsrail tarafından savaşa sürüklendi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, ABD'nin "Büyük İsrail yanılsaması" nedeniyle İsrail tarafından ülkesine karşı savaşa sürüklendiğini söyledi.
Hatibzade, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen "Raisina Diyaloğu 2026" konferansında yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in ülkesine düzenlediği saldırılara sert tepki gösterdi.
ABD'nin, "Büyük İsrail yanılsaması" nedeniyle İsrail tarafından bu savaşa sürüklendiğini belirten Hatibzade, Suudi Arabistan'dan Umman'a kadar tüm ülkelerin bunun farkında olduğunu vurguladı.
"Basra Körfezi'ndeki ABD radarları, Basra Körfezi'nde balık avlamak için mi orada?" diyen Hatibzade, İran ordusunun, bölgedeki "Amerikan askeri varlıklarına son vereceğini" bildirdi.
Hatibzade, İran'ın "varoluşsal bir savaş verdiğine" işaret ederek hem uluslararası hukukun hem de İran'ın saldırı altında olduğunun altını çizdi.
Hatibzade, "Amerikalılar, başka bir devletin başkanını suikastle öldürdü. Eğer bu yeni norm ise o zaman yeryüzünde hiçbir ülke, diğer ülkelerle diplomatik normal ilişkiler kuramaz. Bu uluslararası hukuk ilkeleri için, etik için, ahlak için bir direniştir." dedi.
Hatibzade, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da yeni lideri belirlenmesine "müdahil olacağını" söylemesine tepki göstererek "Trump, İran'ın liderliğinde değişiklik istiyor ve 'benim de bu konuda söz sahibi olmam gerekiyor' diyor. Oysa kendisi New York'ta belediye başkanını bile atayamıyor." değerlendirmesinde bulundu.
10:41 ABD-İsrail'in İran'ın Şiraz kentine saldırılarında 20 kişi öldü
ABD ve İsrail'in İran'ın Şiraz kentine düzenlediği saldırılarda 2'si sağlık çalışanı 20 sivilin öldüğü bildirildi.
Mehr Haber Ajansı'na göre, Fars eyalet Vali Yardımcısı Celil Hüseyni konuya ilişkin bilgi verdi.
Hüseyni, "Şiraz kentinde Zibaşehr Parkı civarına yapılan saldırıda 20 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı." dedi.
İranlı yetkili, saldırıda Şiraz'daki 115. Acil Durum Merkezi'nin tamamen yıkıldığını, belediye müştemilatının zarar gördüğünü belirtti.
Öte yandan Fars Acil Durum Birimi Başkanı Dr. Mesud Abid, 115. Acil Durum Merkezi'nde görev yapan 2 sağlık çalışanının öldüğünü ifade etti.
10:38 UNICEF: İran'daki çatışmaların çocuklar üzerindeki ölümcül etkisinden derin endişe duyuyoruz
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ABD-İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda yaklaşık 180 çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek, savaşın çocuklar üzerindeki ölümcül etkilerinden endişe duyulduğunu açıkladı.
UNICEF'ten yapılan açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının İran'da çocuklar üzerindeki etkilerine işaret edildi. ABD-İsrail'in ortak saldırılarının devam ettiği İran'daki duruma ilişkin açıklamada, "UNICEF, İran'da devam eden askeri çatışmaların çocuklar üzerindeki ölümcül etkisinden derin endişe duymaktadır. Raporlar, yaklaşık 180 çocuğun hayatını kaybettiğini ve çok daha fazlasının yaralandığını göstermektedir." ifadeleri kullanıldı.
İran'da yaşamını yitiren çocukların 168'inin yaşları 7 ile 12 arasında değişen, 28 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Minab kentinde ders işlendiği sırada bombalanan Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'nda hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.
ABD-İsrail'in saldırılarının devam ettiği İran'ın 5 farklı bölgesindeki diğer okullarda da 12 çocuğun yaşamını yitirdiği vurgulandı.
Çocukların hayatını kaybetmesinin savaşın vahşeti ve çocuklara karşı işlenen şiddetin acımasızlığı ile aileleri nesiller boyu etkilemesini ortaya koyduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Uluslararası insancıl hukuk kapsamında çocuklar ve okullar korunmalı ve güvenli sığınaklar olmalıdır." ifadesine yer verildi.
Saldırıların devam etmesiyle çocukların daha fazla şiddete maruz kaldığı belirtilen açıklamada, sivil altyapının etkilenmesi de çocukların güvenliği için doğrudan bir tehdit olduğu aktarıldı.
Açıklamada, "Raporlar, İran'da en az 20 okul ve 10 hastanenin hasar gördüğünü ortaya koymaktadır. Bu durum çocukların eğitime ve temel sağlık hizmetlerine erişimini aksatmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Tüm taraflara uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarını üstlenme ve sivillerin korunmasının sağlanması çağrısı yapıldı.
10:06 İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil bina zarar gördü
İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail saldırılarında 4 binden fazla sivil binanın zarar gördüğünü söyledi.
Mehr Haber Ajansı'na göre Kolivend, konuya ilişkin bilgi verdi.
İran Kızılay Başkanı, "Şu ana kadar 3 bin 646 konut ve sivil yapı saldırıya uğradı ve 528 ticari birim tamamen yok edildi." dedi.
Saldırılarda 3 hastanenin faaliyet dışı kaldığını belirten İranlı yetkili, 14 sağlık merkezinin hasar gördüğünü kaydetti.
09:42 Trump'tan "İran'a kara işgali seçeneğini henüz değerlendirmediği" mesajı:
ABD Başkanı Donald Trump, ABD birliklerinin İran'a kara işgali düzenleyeceğine yönelik yorumların "boşuna yapıldığı" ve aklında henüz böyle bir seçenek olmadığı mesajını verdi.
Trump, NBC News televizyonuna verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattıkları saldırılar hakkında konuştu.
Saldırıların hızının ve şiddetinin devam edeceğini belirten Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin, ABD birliklerinin kara işgaline karşı "hazırlıklı" olduklarına ilişkin sözlerini değerlendirdi.
Bu sözleri "Boşuna yapılmış yorum." şeklinde nitelendiren Trump, aklında henüz böyle bir seçenek olmadığı mesajını verdi.
Trump, "Bu zaman kaybı. Her şeylerini kaybettiler. Donanmalarını kaybettiler. Kaybedebilecekleri her şeyi kaybettiler." dedi.
Aklındaki İran lideri adaylarının ölmemesi için "adım atıyor"
İran'ın liderlik yapısının "tamamen ortadan kaldırılmasını" istediğini vurgulayan Trump, bunu "yeniden inşa edecek birini istemediklerini" ifade etti.
Trump, "İyi bir lidere sahip olmalarını istiyoruz. İyi iş çıkaracağını düşündüğüm bazı kişiler var." şeklinde konuştu.
Aklındaki isimlerin çatışmalardan sağ çıkmalarını sağlamak için de "adımlar attığını" söyleyen Trump, "Onları izliyoruz, evet." ifadesini kullandı.
05:32 Tahran’da art arda şiddetli patlamalar oldu
İran’ın başkenti Tahran’da uçak seslerinin duyulmasından sonra art arda çok şiddetli patlamalar meydana geldi.
Tahran’da uçak sesleri duyuldu.
Hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiği Tahran’da art arda 7-8 patlama oldu, kenti dumanlar kapladı.
Kentte uçak sesleri duyulmaya devam ediyor.
02:25 Kuveyt, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını açıkladı
Kuveyt, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 67 askerinin yaralandığını duyurdu.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberinde, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud el-Atvan'ın İran saldırılarına ilişkin açıklamasına yer verildi.
Buna göre, Atvan, İran’ın misilleme saldırılarında bugüne kadar 212 balistik füze ve 394 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini belirtti.
İran saldırılarının başlangıcından bu yana 67 askerin yaralandığına işaret eden Atvan, tüm yaralıların tedavi altına alındığını ve durumlarının stabil olduğunu kaydetti.
02:24 İsrail, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmasına izin vermeyecek
İsrail’in, ABD ile birlikte İran’a başlattığı saldırıların ardından bugün Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmasına izin vermeyeceği belirtildi.
İsrail polisinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere Kudüs’teki Eski Şehir’de bulunan kutsal mekanlara ibadet etmek isteyenlerin ve ziyaretçilerin girişine izin verilmeyeceği kaydedildi.
İsrail ordusunun açıklamasında ise İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırıları sonucu ilan edilen olağanüstü hal kapsamında Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınmayacağı duyuruldu.
ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla eş zamanlı olarak, İsrail yetkilileri Mescid-i Aksa'yı kapatmış ve ibadet edenleri tahliye etmişti. Mescid-i Aksa, altı gündür kapalı tutuluyor.
İsrail, ramazanın ilk 2 cumasında da namaz için Mescid-i Aksa'ya girecek olanlara kısıtlamalar getirmiş ve yüzlerce Filistinlinin Kudüs'e girişini engellemişti.