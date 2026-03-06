ARA
DOLAR
44,06
0,17%
DOLAR
EURO
51,19
0,04%
EURO
ALTIN
7278,05
-1,06%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Şirketler
  • Türkiye’de yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2024’te hangi seviyeye ulaştı?

Türkiye’de yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2024’te hangi seviyeye ulaştı?

TÜİK verilerine göre 2024 yılında toplam cironun yüzde 12,6’sı yabancı kontrollü girişimler tarafından elde edildi.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Türkiye’de yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2024’te hangi seviyeye ulaştı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ait "Yabancı Kontrollü Girişim İstatistikleri"ni yayımladı. Yabancı kontrollü girişim istatistiklerine göre yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2023 yılında 10 bin 673 ve 2024 yılında 11 bin 86 oldu. 

Bu girişimlerin toplam cirodaki payı 2023 yılında yüzde 12,9, 2024'te ise yüzde 12,6 oldu. Yabancı kontrollü girişimlerdeki çalışanlar sayısının toplam çalışanlar sayısı içinde payı 2023 yılında yüzde 5,2, 2024'te ise yüzde 5,1 oldu.

Türkiye’de yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2024’te hangi seviyeye ulaştı?-1

Tütün ürünleri imalatı yabancı kontrolünün en yoğun olduğu faaliyet oldu

Tütün ürünleri imalatı, 2024 yılında yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının yüzde 94,6 ile en yüksek olduğu faaliyet oldu. Yabancı kontrollü girişimlerin ciro payının en yüksek olduğu ikinci faaliyet ise yüzde 40,6 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı oldu.

Yabancı kontrollü girişimlerde sayı ve ciroya göre en büyük paya sahip ülke Almanya

Yabancı kontrollü 11 bin 86 girişimden bin 309 tanesi Almanya tarafından kontrol edildi. Almanya tarafından kontrol edilen girişimlerin 2024 yılında elde ettiği cironun toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 13,1 oldu. 

ABD kontrolündeki bin 10 girişimin toplam yabancı kontrollü cirodaki payı yüzde 12,3 iken, Birleşik Krallık kontrolündeki 737 girişimin yabancı kontrollü cirodaki payı ise yüzde 8,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye’de yabancı kontrolündeki girişim sayısı 2024’te hangi seviyeye ulaştı?-2
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL