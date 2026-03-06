ARA
DOLAR
44,07
0,18%
DOLAR
EURO
51,12
-0,10%
EURO
ALTIN
7278,05
-1,06%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • 2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı’na çok az bir süre kala bayram tatilinin kaç gün olacağı merak ediliyor. Tatile yaklaşık 2 hafta kalmasının ardından vatandaşlar, “Ramazan Bayramı tatili kaç gün?”, “Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?” ve “Ramazan Bayramı 9 gün olacak mı?” sorularına yanıt aramaya başladı.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

2026 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı’nı değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bu yıl bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırıyor. Tatile kısa bir süre kala “Ramazan Bayramı tatili ne zaman?”, “Ramazan Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor?” ve “Bayram tatili 9 gün olacak mı?” soruları gündemdeki yerini koruyor. Peki, 2026 yılında Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Ramazan Bayramı tatili hangi günlere denk geliyor? İşte detaylar...

2025 yılında Ramazan Bayramı tatili 30 Mart-2 Nisan tarihleri arasında kutlanmıştı. Arife günü ise 29 Mart tarihine denk gelmişti. Kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatili 9 gün olmuş ve 6 Nisan Pazar günü sona ermişti.

Özel sektör çalışanları için bayram tatili 3,5 gün olmuştu.

2026 yılında Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?

Üç gün kutlanan Ramazan Bayramı, 2026 yılında şu günlere denk geliyor:

19 Mart 2026 - Perşembe günü (Arife)

20 Mart Cuma - Ramazan Bayramı 1. günü

21 Mart Cumartesi - Ramazan Bayramı 2. günü

22 Mart Pazar - Ramazan Bayramı 3. günü

Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağına ilişkin kamuoyunda beklentiler olsa da henüz resmi rakamlardan böyle bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili hükümetin açıklama yapması bekleniyor.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılabilmesi için 23, 24, 25, 26 ve 27 Mart 2026 tarihlerinin de idari izin kapsamına alınması gerekiyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL