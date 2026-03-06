Viennalife CEO’su Uğur Tozşekerli: “Kadınların potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri bir ekosistem inşa ediyoruz”

İnsan hayatına değer katma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Viennalife Emeklilik ve Hayat, fırsat eşitliği yaklaşımını kurum kültürünün merkezine yerleştirerek organizasyon yapısında somut sonuçlar elde ediyor. Şirket bünyesinde kadın çalışan oranı %62’ye, kadın yönetici oranı ise %53’e ulaşarak hem çalışan yapısında hem de liderlik kadrolarında güçlü bir kadın temsilini ortaya koyuyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Viennalife, kadınların iş dünyasında daha güçlü temsil edilmesini destekleyen yaklaşımını kurum içinde uygulamalarla hayata geçirirken, toplumsal alanda da kadınların görünürlüğünü artıran projelere katkı sunmaya devam ediyor.

Bu yaklaşımın bir yansıması olarak şirket, 2025–2026 sezonunda Aras Kargo Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı sponsorluğuyla kadın sporunun gelişimine destek veriyor. Viennalife, genç sporcuların gelişimini desteklerken kadın voleybolunun Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

“Fırsat eşitliği kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası”

Viennalife CEO’su Uğur Tozşekerli, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Viennalife olarak insan hayatına değer katma yaklaşımımız yalnızca sunduğumuz finansal çözümlerle sınırlı değil; aynı zamanda kurum kültürümüzde de karşılığını buluyor. Kadınların iş dünyasında ve toplumsal hayatta daha güçlü temsil edilmesi bu yaklaşımın önemli bir parçası. Bugün şirketimizde kadın çalışan oranının %62’ye, kadın yönetici oranının ise %53’e ulaşması, fırsat eşitliğini söylemden öte bir kurum pratiği haline getirdiğimizin güçlü bir göstergesidir.

Bu anlayışı iş dünyasının ötesine taşıyarak kadın sporunun gelişimine de katkı sunuyoruz. Aras Kargo Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile kurduğumuz iş birliği, kadınların azmi, disiplini ve başarı hikâyelerinin daha geniş kitlelere ulaşmasına destek olma isteğimizin bir yansımasıdır. Viennalife olarak kadınların potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri bir ekosistem oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Viennalife, fırsat eşitliğini kurum kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak görürken, kadınların iş dünyasında ve toplumsal yaşamda potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koyabilecekleri bir ekosistemin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

