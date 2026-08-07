Albaraka Türk 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını KAP'a bildirdi

Açıklanan finansal tablolara göre, bankanın reel sektöre sunduğu nakdi ve gayrinakdi finansmanın toplamı yılın ilk yarısı itibarıyla 363 milyar TL seviyesine ulaştı.

Haziran sonu verileriyle toplam aktif büyüklüğünü 541,7 milyar TL’ye çıkaran Albaraka Türk, varlık kalitesindeki sağlam duruşunu sürdürdü. Bankanın Haziran 2026 dönemindeki takipteki alacaklar oranı %1,93 olarak gerçekleşti ve sektör ortalamalarının altında kalarak yüksek aktif kalitesini teyit etti. Sermaye yeterlilik oranı ise %17,05 seviyesinde gerçekleşti.

Katılma ve özel cari hesaplar aracılığıyla toplanan fonların büyüklüğü 330 milyar TL’ye yükseldi. Piyasadaki fonlama maliyeti artışlarına rağmen Albaraka Türk, sağlam kaynak yapısı ve etkili mali yönetimiyle istikrarlı büyümesine devam etti. Toplanan kaynaklar içinde özel cari hesapların payı %46,7 ile yüksek seyrini korudu.

Kullandırılan finansman desteğinde etkin yönetim ile büyüme sağlandı

Finansal tablolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek K. Temsah şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyon patikası ve sıkı para politikalarına bağlı zorlu piyasa koşullarında, reel ekonomiye olan desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 2026’nın ilk altı ayında nakdi finansman hacmimizdeki ivme, bankacılık ortalamasının üzerinde seyretti. 2025 yıl sonuna kıyasla nakdi kredi hacmimizi %20 artırarak 284,3 milyar TL seviyesine çıkardık. Sürdürülebilir gelir artışımızın ve sağlam finansal yapımızın olumlu etkilerini görmekteyiz. 2026 yılı ilk yarıyılında konsolide net kârımız 2025 yılının aynı dönemine göre, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde iptal edilen 7 milyar TL’lik serbest karşılık hariç tutulduğunda, %48 artarak 4 milyar TL olarak gerçekleşti; ortalama özkaynak kârlılığımız ise %34,2 seviyesinde gerçekleşti. Bankamızın vizyon ve misyonu doğrultusunda 2026 yılında faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Katılım finans ilkeleri doğrultusunda, müşterilerimizin beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da ileriye taşıyoruz. Bu süreçte Bankamızın teknoloji kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımızı artırarak, finansal hizmetlerimizi daha erişilebilir, yenilikçi ve kullanıcı dostu hale getirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanındaki projelerimizi genişleterek, topluma ve çevreye karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyor; ekonomik değer üretirken sosyal faydayı da ön planda tutuyoruz”