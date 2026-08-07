OYAK Çimento'dan 2026 yılı ilk yarı bilanço değerlendirmesi var

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento'nun 2026'nın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Yılın ikinci çeyreğinde FAVÖK'ünü yıllık bazda yüzde 4, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 40 artırarak 3,9 milyar liraya yükselten şirket, aynı dönemde yüzde 36 artışla 15,6 milyar lira gelir elde etti. Şirket, çimento satış hacmini ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5, ihracat hacmini ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırırken, ikinci çeyreği yıllık bazda 2,2 yüzde puan artışla yüzde 24,7 FAVÖK marjıyla tamamladı.

OYAK Çimento, makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin paralelinde kısa vadeli dalgalanmaların öne çıktığı 2026'nın ilk yarısında 27 milyar lira gelir elde etti. Finansal dayanıklılığını ve operasyonel gücünü koruyan şirket, sektöründe olumlu performansıyla ayrışırken, kararlılıkla hayata geçirdiği verimlilik odaklı uygulamalar da karlılığına katkı sağlamaya devam etti.

Özellikle enerji verimliliği, alternatif yakıt kullanımı, dijitalleşme ve üretim optimizasyonuna yönelik çalışmalar şirketin operasyonel gücünü destekleyen başlıca alanlar oldu. Yılın ilk yarısında FAVÖK rakamı 6,6 milyar lira oldu. FAVÖK marjı yüzde 24,4 seviyesinde gerçekleşen OYAK Çimento'nun elde ettiği net kar 2,2 milyar lira oldu.

Şirketin hem çimento satış hacmi hem de beton satış hacmi 2026'nın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 27 arttı. Şirketin ihracat hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artış gösterdi. İhracatın toplam satışlar içindeki payı ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

OYAK Çimento, nisanda 115 megavat kapasiteli Ankara Beypazarı Güneş Enerjisi Santrali'ni tam kapasiteyle devreye aldı. Türkiye'de bir sanayi üreticisinin öz tüketimi için tek lokasyonda kurduğu en büyük GES yatırımı olan proje, şirketin karbon nötr yolculuğunda önemli bir kilometre taşı oldu. Söz konusu yatırımın yanı sıra ilgili çeyrekte yüzde 27,3 seviyesinde gerçekleşen alternatif yakıt kullanım oranı, 2026'nın ikinci çeyreğinde şirketin marjlarını destekleyen temel unsurlar arasında yer aldı. Yatırımlarıyla enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payını artıran şirket, FIZIX Makine Sağlığı İzleme Projesi ve 5G MPN altyapısı gibi Endüstri 4.0 uygulamalarıyla da operasyonel verimliliğini, öngörücü bakım kabiliyetini ve duruş optimizasyonunu güçlendirmeyi sürdürdü.

"Önümüzdeki dönemde de dönüşüm projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CIMPOR Global Mali İşler Direktörü (CFO) Eralp Tunçsoy, yılın ilk yarısının finansal disiplin ve karlılık odağından taviz vermedikleri bir dönem olduğunu belirterek, "Yaygın tesis ağımız, güçlü bilanço yapımız, etkin lojistik kabiliyetimiz ve verimlilik odaklı operasyonel modelimiz sayesinde güçlü kar marjlarımızı ve nakit akışımızı korumayı başardık. TCC Group Holdings çatısı altında CIMPOR markamızla yakaladığımız küresel sinerji, şirketimize hem yerel hem de uluslararası pazarlarda stratejik bir çeviklik ve finansal güç kazandırmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm odaklı yatırımları kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayan Tunçsoy, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yılın ilk yarısında devreye aldığımız 115 megavatlık Ankara Beypazarı GES yatırımımız yalnızca enerji maliyetlerimizi optimize eden bir proje değil, 2050 Net Sıfır hedefimiz açısından da kritik bir milat. Devam eden yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve yüksek alternatif yakıt kullanım oranımız, maliyet yapımızı desteklerken rekabetçi gücümüzü artırıyor. Önümüzdeki dönemde de güçlü likidite yapımızı ve disiplinli maliyet yönetimimizi koruyarak verimlilik, sürdürülebilirlik ve büyüme odaklı adımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

OYAK Çimento Ülke Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sela da şirket olarak yılın ilk yarısında operasyonel güçlerini ve sürdürülebilir büyüme trendini korumayı başardıklarını belirterek, "Entegre tesis ağı, güçlü saha organizasyonu ve üretim kabiliyetimiz ile değişen piyasa koşullarına hızlı uyum sağladık. Özellikle kentsel dönüşüm ve afet bölgesinin yeniden yapılanma süreçlerindeki çimento ve hazır beton ihtiyacını karşılayarak sektördeki öncü konumumuzu pekiştirdik." açıklamasında bulundu.

Sektörde "üçüz dönüşüm" olarak adlandırılan sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve nitelikli insan kaynağı başlıklarını bütüncül bir iş modeliyle yönettiklerini ifade eden Sela, şunları kaydetti:

"Düşük karbonlu ürün gamımızı, kalsine kil teknolojilerimizi ve alternatif hammadde kullanımımızı sürekli geliştiriyoruz. Yapay zeka destekli üretim optimizasyon sistemlerimiz ve akıllı fabrika dönüşümümüz hem maliyet hem de çevresel hedeflerimize ulaşmamızı destekliyor. Önümüzdeki dönemde de dönüşüm projelerimize kararlılıkla devam edeceğiz."