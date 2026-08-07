Mutfak tüpü ve taşınma destekleri hesaplara yattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara yönelik sürdürülen sosyal destek projeleri kapsamında sağlanan 12 kilogramlık mutfak tüpü desteğinde Temmuz 2026 dönemi başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı.
Başvuruları onaylanan hak sahiplerinin destek ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Artan enerji maliyetlerinin vatandaşların mutfak bütçesi üzerindeki yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirilen destek programı, özellikle doğalgaz altyapısının bulunmadığı dezavantajlı bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere önemli katkı sağlıyor.
Mutfak tüpü desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesi üzerinden ya da https://apps.denizli.bel.tr/mutfaktupudestegibasvuru/ adresinden kolayca gerçekleştirebiliyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, artan kira ve nakliye maliyetleri nedeniyle taşınma sürecinde ekonomik zorluk yaşayan dar gelirli vatandaşlara yönelik sağladığı taşınma desteğinde de Temmuz 2026 dönemi başvurularını sonuçlandırdı. Başvuruları onaylanan hak sahiplerinin destek ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Taşınma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvuru yapılması gereken destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesinden veya https://apps.denizli.bel.tr/tasinmadestegibasvuru/ adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Zorlu ekonomik şartların vatandaşlarımız üzerindeki etkisini hafifletmek için sosyal desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi her hemşehrimizin yaşamına dokunmak ve dayanışmayı büyütmektir. Denizli'de nerede bir ihtiyaç varsa, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.