Mutfak tüpü ve taşınma destekleri hesaplara yattı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Zorlu ekonomik şartların vatandaşlarımız üzerindeki etkisini hafifletmek için sosyal desteklerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız, ihtiyaç sahibi her hemşehrimizin yaşamına dokunmak ve dayanışmayı büyütmektir. Denizli'de nerede bir ihtiyaç varsa, Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.