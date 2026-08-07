Vergi, SGK primi, trafik cezası ve MTV borcu olanlar dikkat! Yapılandırmada son başvuru tarihi yaklaşıyor: Kimler yararlanabilecek, başvurular nasıl yapılacak?

Vergi borçlarının yapılandırılması için başvurular; Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet ve ilgili vergi daireleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Birden fazla vergi dairesine borcu bulunanların ise her bir vergi dairesi adına ayrı başvuru yapması gerekirken, SGK prim borçları için gerekli belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezlerine başvurulması gerekecek.