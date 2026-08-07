Vergi, SGK primi, trafik cezası ve MTV borcu olanlar dikkat! Yapılandırmada son başvuru tarihi yaklaşıyor: Kimler yararlanabilecek, başvurular nasıl yapılacak?

Vergi, SGK primi, MTV, trafik cezası ve öğrenim kredisi borcu bulunan milyonlarca kişi, borç yapılandırması sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler, başvuru koşulları ve ödeme seçeneklerine ilişkin ayrıntıları araştırıyor.
Peki, borç yapılandırması kimleri kapsayacak? Başvurular nasıl yapılacak, ödeme planı nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar...
1 Borç yapılandırması için son başvuru tarihi ne zaman?
Vergi, SGK primi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik cezası ve öğrenim kredisi borçlarını yapılandırmak isteyenler için başvuru süresi 31 Ağustos'ta sona erecek.
2 Yapılandırmadan kimler yararlanabilecek?
Yapılandırma kapsamında, vergi dairelerine olan gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, MTV, harç, trafik idari para cezaları, ecrimisil, adli para cezaları ile öğrenim kredisi borçları yer alıyor.
Öte yandan, yapılandırmadan yararlanabilecek borçlar arasında SGK'ya olan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Bağ-Kur borçları ile kesinleşmiş idari para cezaları da bulunuyor.
3 Borç yapılandırması başvurusu nasıl yapılır?
Vergi borçlarının yapılandırılması için başvurular; Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet ve ilgili vergi daireleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Birden fazla vergi dairesine borcu bulunanların ise her bir vergi dairesi adına ayrı başvuru yapması gerekirken, SGK prim borçları için gerekli belgelerle birlikte ilgili sosyal güvenlik merkezlerine başvurulması gerekecek.
4 Borç yapılandırmasında taksit sayısı kaç olacak?
Başvurusunu belirtilen süre içinde yapan borçlular için, belirlenen şartların sağlanması halinde uzun vadeli taksit, faiz indirimi ve teminat kolaylığı uygulanabilecek.
Yapılandırmada uygulanacak taksit sayısı, borcun niteliği ile borçlunun mali durumuna göre farklılık gösterecek. Buna göre,
- Mali durumu uygun olanlar için azami 36 aya kadar,
- Belirli kriterleri karşılayanlar için 48 aya kadar,
- Mali durumu daha sınırlı olan borçlular için ise 72 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.
KDV borçlarında ise en fazla 12 taksit uygulanacak.
5 Borç yapılandırmasında faiz indirimi uygulanacak mı?
Yapılandırma sürecinde yıllık yüzde 29 oranında tecil faizi uygulanacak. Şartları karşılayan borçlular için 10 puanlık faiz indirimi öngörülürken, 10 milyon liraya kadar olan borçlarda teminat istenmeyecek.
6 Taksit ödemeleri ne zaman başlıyor?
Vergi borçlarında ilk taksit ödemesinin 30 Eylül'e, SGK prim borçlarında ise 31 Ağustos'a kadar yapılması gerekiyor.
7 MTV borcu yapılandırmasında bilinmesi gerekenler neler?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) borcunu yapılandıran araç sahipleri, ödeme şartlarını yerine getirmeleri halinde araçlarının fenni muayenesini yaptırabilecek.
Araçların satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için ise borcun tamamen ödenmiş olması şartı aranacak.
8 Son başvuru tarihine dikkat!
31 Ağustos'ta sona erecek başvuru süresinin ardından yapılandırma kapsamında sunulan taksitlendirme, faiz indirimi ve diğer uygulamalardan yararlanılamayacak. Bu nedenle başvuru yapacakların işlemlerini süre dolmadan tamamlaması gerekiyor.