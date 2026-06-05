ATO’dan TOBB Nefes Kredisi Çağrısı: 8 Haziran’da başlıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeniden hayata geçirilen Nefes Kredisi’nin, finansmana erişim zorluğu çeken KOBİ’ler açısından önemli bir destek olduğunu belirterek, ATO üyelerini kredi desteğinden faydalanmaya davet etti.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, TOBB’un Kredi Garanti Fonu (KGF) güvencesiyle, bankalar iş birliğiyle başlattığı yeni Nefes Kredisi’nde, kredi hacminin 100 milyar liraya ulaşmasının hedeflendiğini kaydederek, 25 milyar liralık ilk dilim için başvuruların 8 Haziran’da başlayacağını bildirdi. Baran, küresel ekonomide belirsizliklerin yaşandığı ve finansman maliyetlerinin arttığı bir dönemde sağlanan desteğin KOBİ’ler açısından önemine dikkat çekerek, ATO üyelerini TOBB’un Nefes Kredisi desteğinden faydalanmaya davet etti.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonominin temelini oluşturduğunu kaydeden Baran, "KOBİ'lerimizin üretimini, istihdamını ve ticaretini sürdürebilmesi için finansmana erişim büyük önem taşıyor. ATO üyelerimizi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz öncülüğünde, Kredi Garanti Fonu güvencesi ve bankalar iş birliğiyle 8 Haziran’da başvuruları başlayacak Nefes Kredisi desteğinden faydalanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Her firma azami 3 milyon lira kredi kullanabilecek

Baran, TOBB Nefes Kredisi kapsamında TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelerin krediye başvuru yapabileceğini belirterek, bir firmanın azami 3 milyon lira kredi kullanabileceğini, kredilerin 6 ay anapara ödemesiz azami 48 ay vadeli olarak kullandırılacağını hatırlattı. İlk etapta 25 milyar liralık kredi hacminin iş dünyasının kullanımına açılacağını kaydeden Baran, yıl içerisinde sağlanacak ilave limitlerle kredi hacminin 100 milyar liraya ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

KOBİ'lerin finansman ihtiyacını karşılayacak

TOBB’un Nefes Kredisi’nin reel sektörün ihtiyaç duyduğu finansman ihtiyacı açısından önemli bir destek olduğunu belirten Baran, "Üretimin devamı, istihdamın korunması, ticaretin canlılığını sürdürmesi ve işletmelerimizin nakit akışlarının güçlenmesi açısından bu kredi paketini son derece değerli buluyoruz. KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen bu önemli destek için TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek’e, Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan’a ,Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen’e ve destek veren tüm bankalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

ATO üyelerine TOBB Nefes Kredisi için ücretsiz faaliyet belgesi desteği

Baran, TOBB Nefes Kredisi başvurularında kullanılacak faaliyet belgelerinin Ankara Ticaret Odası’ndan ücretsiz olarak temin edilebileceğini belirterek, "Üyelerimiz, 8 Haziran’dan itibaren TOBB Nefes Kredisi başvurularında kullanılmak üzere Odamızdan ücretsiz faaliyet belgesi temin edebilecekler. Ücretsiz faaliyet belgesi, Odamıza fiziken başvurularak alınabileceği gibi, ATONET Mobil Uygulaması veya www.atonet.org.tr internet sitemiz üzerinden de temin edilebilecektir" diye konuştu.