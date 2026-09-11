Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'de OSB sayısı 373'e ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından Türkiye'nin OSB'lerine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Türkiye'nin planlı sanayi alanlarını büyütmeye devam ettiklerini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Kepsut OSB, Balıkesir'imize, ülkemize hayırlı olsun. 2002'de 191 olan OSB sayısı bugün 373'e, OSB'lerde istihdam 415 binden 2 milyon 700 bin kişiye ulaştı. OSB'leri çevre dostu, yüksek teknoloji ve katma değer odaklı üretim merkezleri haline getirdik. Sanayicimizi desteklemeyi, Türkiye'ye değer katan müteşebbislerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."