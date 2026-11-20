Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin dış dengesine ve 2026 yılına ilişkin beklentilere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Küresel ekonomide zorlu koşulların sürdüğü bir dönemde uygulanan ekonomi programıyla Türkiye'nin dayanıklılığının arttığını belirten Şimşek, bunun önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

Cari dengede sağlanan iyileşmeyle dış yükümlülüklerin gerilediğine vurgu yaptı

Yakın tarihin en büyük enerji arz şokuna rağmen 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'nin sınırlı üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini bildiren Şimşek, bu oranın yüzde 3,2 olan uzun dönem ortalamasının oldukça altında kalacağını öngördüklerini kaydetti.

Cari dengede sağlanan iyileşmeyle dış yükümlülüklerin gerilediğine dikkat çeken Şimşek, brüt dış borç stokunun milli gelire oranının yılın üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 31,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini belirtti. Şimşek, söz konusu oranın yüzde 44,5 olan uzun dönem ortalamasının oldukça altında olduğuna işaret etti.

"Dış dengede elde ettiğimiz kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz"

Brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranına ilişkin beklentilerini de paylaşan Şimşek, uzun dönem ortalaması yüzde 20,1 olan bu oranın 2026 yılında yüzde 16,1'e gerilemesini öngördüklerini ifade etti.

Şimşek, gelecek dönemde yerli ve yenilenebilir enerji üretimini artırmaya ve yüksek katma değerli ihracatı desteklemeye yönelik politikaları sürdüreceklerini belirterek, dış dengede elde edilen kazanımları kalıcı hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.