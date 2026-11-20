Ons altında satış baskısı; güçlü dolar ve ABD Merkez Bankası FED'e yönelik faiz artırım beklentilerinin yanı sıra riskli varlıklardaki sert düşüşün tetiklediği pozisyon kapamalarıyla hız kazanmış durumda. FED'in 27-28 Ekim tarihli toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarla birlikte piyasalarda, bankanın 9 Aralık’taki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımı neredeyse tamamen fiyatlanırken Dolar Endeksi'nin (DXY) 104 seviyesine kadar yükselmesi ve yüksek ABD tahvil getirileri de değerli metal üzerindeki baskıyı artırıyor.

Kısa vadede 3.500 dolar desteği izleniyor

Bugün gün içi işlemlerde 3.515 dolar seviyelerine varan bir geri çekilmeyle 14 ayın en düşük seviyesine gerileyen ons altın, 4.105 dolar dan geçen 50 günlük ve 4.187 dolar dan geçen 100 günlük ortalamaların belirgin şekilde altında seyrediyor. Fiyatın 3.870 dolar seviyesinin oldukça altında kalmasıyla kısa vadede 3.500 dolar seviyesinin destek olarak önem taşıdığına dikkat çeken Tacirler Yatırım analistleri, “3.500 dolar altında ise 3.450 dolar ve 3.420 dolar destekleri izlenecek. Tepki yükselişlerinde 3.580 dolar, 3.625 dolar ve 3.660 dolar yakın vadeli dirençler olarak takip edilebilir” diyor.

Tutanaklardan çıkan kritik mesajlar

Peki, FED'in 27-28 Ekim tarihli toplantısına ilişkin tutanaklarda öne çıkan unsular neler oldu?

Söz konusu tutanaklar, enflasyonla mücadelede ‘para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasına ihtiyaç duyulabileceği’ yönündeki görüşün FED içinde oldukça güçlü olduğunu ortaya koydu.

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Direktörü Murat Akyol, tutanaklara göre özellikle faiz artışlarının ertelenmesinin yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi riskini artırabileceği ve ilerleyen dönemde daha sert, ekonomik faaliyet üzerinde daha fazla baskı yaratabilecek bir sıkılaştırmayı zorunlu kılabileceği endişesinin öne çıktığını söylüyor. Murat Akyol, tutanaklardan çıkan mesajlara ilişkin şu bilgileri veriyor:

“Toplantıya katılan yetkililerin neredeyse tamamı ekonominin en olası seyri altında enflasyonu kontrol altına almak için ilave faiz artırımlarına ihtiyaç duyulacağı görüşünde birleşirken, enflasyonun tahmin edilenden daha dirençli kalması halinde daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna geçilmesinin gerekebileceği vurgulanıyor. Ekim toplantısının ardından açıklanan veriler de FED içindeki şahin kanadı güçlendiren bir tablo ortaya koyuyor. İstihdam artışının ekim ayında güçlü seyrini koruması ve çekirdek enflasyonun üst üste üçüncü ayda da dirençli kalması faiz artırımına yönelik gerekçeleri kuvvetlendirirken piyasalar, aralık toplantısında faiz artışını artık neredeyse kesin bir senaryo olarak fiyatlıyor. Bu nedenle yatırımcıların odağı; aralık ayında faizlerin artırılıp artırılmayacağından ziyade, 2027 yılında sıkılaştırmanın ne ölçüde devam edeceğine ve FED’in bundan sonraki adımlara ilişkin nasıl bir yönlendirme yapacağına kayıyor.”

Faiz beklentileri ve enerji fiyatları önemli olacak

Peki, önümüzdeki süreçte değerli metal altın cephesinde nasıl bir görünüm oluşabilir?

Geçen yıl güçlü bir yükseliş kaydeden ons altın, bu yıl negatif bölgede seyrediyor. GCM Yatırım analistleri; savaşla birlikte başlayan satış baskısı sürerken, uzun süre destek görevi gören 3.880-3.970 dolar bandının aşağı yönlü kırılmasının görünümü daha da zayıflattığı görüşünde.

Faiz beklentileri yüksek kaldıkça kıymetli madenlerde baskının sürmesini bekleyen GCM Yatırım’a göre; toparlanma için enerji fiyatları da izleniyor. ABD-İran geriliminin azalması petrol ve diğer enerji fiyatlarını aşağı çekerse, ABD’de enflasyon üzerindeki baskı hafifleyebilir. Bunun daha sert FED faiz artırımı beklentilerini zayıflatması, ons altında toparlanmaya alan açabilir.

Savaşın seyrine dikkat

Kuzey Menkul Değerler Analisti İbrahim Şişman, ABD’deki ara seçim sonrasında enerji fiyatlarında normalleşme takip edilse de açıklanan yüksek enflasyonun baskısıyla FED’den faiz artış beklentileri güçlendiğine dikkat çekiyor. İbrahim Şişman, “Yılın son çeyreğini 3.800-4.200 dolar bandında geçirmesinin beklediğimiz ons altının yılı 3.800 dolar olan alt banda daha yakın tamamlanma ihtimali yüksek görülse de Rusya-Ukrayna ve İran bölgelerindeki savaşın seyri süreci tersine çevirme potansiyeline de sahip” diye konuşuyor.

“Kısa vadede dalgalı ve görece zayıf seyir sürebilir”

Onurcan Bal/Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı

BASKI OLUŞTURAN ANA ETKENLER

Kasım ayında ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi, güçlü gelen istihdam rakamları ve FED üyelerinden gelen şahin açıklamalar, FED’e yönelik faiz artırım beklentilerini güçlendirerek doların küresel çapta değer kazanmasına ve altın başta olmak üzere değerli metaller üzerinde baskı oluşmasına neden oldu. Yıl genelinde de artan enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının faiz artırımlarına yönelik beklentiler değerli metaller üzerinde baskı oluşturan ana etkenler olarak öne çıkıyor.

ÖNEM TAŞIYAN BAŞLIKLAR

Önümüzdeki süreçte jeopolitik risklerin azalması, savaşın sona ermesi, petrol fiyatlarının gerilemesi ve faiz artırım beklentilerinin zayıflaması altın açısından önem taşıyor. Bu gelişmelerin henüz tam anlamıyla gerçekleşmemesi nedeniyle kısa vadede dalgalı ve görece zayıf seyrin devam edebileceğini, yükselişlerin ise tepki niteliğinde kalabileceğini düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede ise jeopolitik risklerin azalması ve merkez bankalarının yeniden faiz indirim sürecine yönelmesi altın fiyatlarını destekleyebilir.

“Gram altın dolar/TL’deki kontrollü yükselişin desteğiyle yılı 6.600-6.800 TL bandında tamamlayabilir”

Yavuz Atmaca/Ziraat Yatırım Strateji Yetkilisi

DESTEKLEYEBİLECEK UNSURLAR

Son dönemde FED’den faiz artırım beklentileri, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların güçlü seyri faiz getirisi olmayan değerli maden üzerinde baskı yaratıyor. Bununla birlikte merkez bankalarının altın talebi devam ederken küresel ekonomik belirsizlikler orta vadede değerli metalleri destekleyebilecek unsurlar arasında bulunuyor.

YIL SONU BEKLENTİLERİ

Mevcut görünümde ons altının yılı 4.000-4.200 dolar bandında bitirebilir. Gram altının ise dolar/TL’deki kontrollü yükselişin desteğiyle 6.600-6.800 TL aralığında tamamlayabileceğini değerlendiriyoruz.