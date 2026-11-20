Çok geniş kapsamlı bir bakteri koleksiyonu elde etmeyi öngördüklerini anlatan Baştaş, şöyle konuştu:

"Bu bakteriler temiz ve güzel alanlardan elde edileceği için iklim değişikliğine uyum kapsamında yani sıcaklık ve kuraklık başta olmak üzere bunlara adapte olabilecek, bitki direncini sağlayabilecek bakterileri elde etmeyi bekliyoruz.

Bir gübre nasıl bitkinin verimini artırıyorsa bu bakterilerin kullanımıyla da verim ve kalite artışı sağlanabiliyor. Aynı zamanda hastalıklara karşı, diğer farklı stres koşullarına karşı direnç sağlıyorlar. En büyük beklentimiz yine yerli ve milli standartlarda ülkemize özel, ülkemiz topraklarından izole ettiğimiz yeni bakterilerimiz olacak."