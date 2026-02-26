Bakan Şimşek: "Uyguladığımız politikalarla makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan Ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Ekonomik güven endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştığını hatırlatan Bakan Şimşek, reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiğine vurgu yaptı.

TÜİK, ekonomik güven endeksinin şubat ayında bir önceki aya göre artış göstererek 100,7 değerini aldığını açıklamıştı.

"Ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, uygulanan politikalarla öngörülebilirliğin artırıldığını ve makroekonomik temellerin güçlendirildiğini ifade etti:

"Ekonomik Güven Endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı.

Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor.

Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor.

Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz."