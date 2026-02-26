ARA
DOLAR
43,88
0,04%
DOLAR
EURO
51,92
0,20%
EURO
ALTIN
7310,57
-0,33%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Ekonomi Haberleri
  • Bakan Şimşek: "Uyguladığımız politikalarla makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz"

Bakan Şimşek: "Uyguladığımız politikalarla makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz"

Ekonomik güven endeksi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeksin ekonomik görünüme ilişkin olumlu algı ve beklentilerdeki iyileşmeye işaret ettiğini belirtti.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Bakan Şimşek: "Uyguladığımız politikalarla makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan Ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Ekonomik güven endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştığını hatırlatan Bakan Şimşek, reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmasının imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiğine vurgu yaptı.

TÜİK, ekonomik güven endeksinin şubat ayında bir önceki aya göre artış göstererek 100,7 değerini aldığını açıklamıştı.

"Ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, uygulanan politikalarla öngörülebilirliğin artırıldığını ve makroekonomik temellerin güçlendirildiğini ifade etti:

"Ekonomik Güven Endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı.

Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor.

Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor.

Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz."

İlgili Haberler
Ekonomik güven endeksi şubat ayında artış gösterdi
Ekonomik güven endeksi şubat ayında artış gösterdi
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL