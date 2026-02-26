ARA
DOLAR
43,88
0,04%
DOLAR
EURO
51,92
0,20%
EURO
ALTIN
7310,57
-0,33%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomik güven endeksi şubat ayında artış gösterdi

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, ekonomik güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre artış göstererek 100,7 değerini aldı.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Ekonomik güven endeksi şubat ayında artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak 100,7 değerine ulaştı.

Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 104,1 değerini aldı. 

Ekonomik güven endeksi şubat ayında artış gösterdi-1

Hizmet sektörü güven endeksi ise aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi şubat ayında artış gösterdi-2
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL