Ekonomik güven endeksi şubat ayında artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi Ocak ayında 99,4 iken, Şubat ayında yüzde 1,4 oranında artarak 100,7 değerine ulaştı.
Bir önceki aya göre Şubat ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,3 oranında artarak 85,7 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 104,1 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi ise aynı düzeyde kalarak 113,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,9 oranında artarak 115,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında azalarak 83,9 değerini aldı.