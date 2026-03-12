TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura takvimi açıklandı mı?

İstanbul’da 100 bin konutun yapılmasının planlandığı Yüzyılın Konut Projesi kapsamında TOKİ İstanbul kura çekiminin hangi tarihte gerçekleştirileceği gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kura takvimine dair bilgi paylaştı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ İstanbul kura takvimi açıklandı mı?
1 TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün yaptığı açıklamada TOKİ İstanbul kura çekim tarihine ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakan Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için kura çekiminin Ramazan Bayramı’nın ardından gerçekleştirileceğini açıkladı.
2 TOKİ İstanbul kura çekimi hangi hafta yapılacak?
Bakan Murat Kurum'un açıklamasına göre, TOKİ İstanbul kura çekimi 23-29 Mart 2026 haftasında yapılacak.
3 TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler belli oldu
İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için şehit yakınları, gaziler, emekliler, engelliler, gençler, üç ve üzeri çocuk sahibi aileler ile diğer kategorilerde başvurusu kabul edilen ve reddedilenler açıklandı.
4 TOKİ İstanbul kura çekimi canlı nasıl izlenir?
TOKİ kura çekimleri, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebiliyor.
5 TOKİ İstanbul kura sonuçları nasıl sorgulanır?
TOKİ kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
6 TOKİ İstanbul konut fiyatları ne kadar?
Proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL,
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL,
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak duyuruldu.
7 TOKİ İstanbul konutları ödeme planı açıklandı mı?
Proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek konutlar için ödeme planı da belli oldu.
Kampanya çerçevesinde inşa edilecek evlerde yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği sağlanacak.
İstanbul’da 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olacak. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ve 240 aya kadar vade imkanı sunulacak. Aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL olarak duyuruldu.
İstanbul’da 65 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL. Bu konutlar için ödemelerin yüzde 10 peşinat (245 bin TL) ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle yapılması planlanıyor. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat (295 bin TL) alınacak ve 240 aya kadar vade uygulanacak. Konutların aylık taksiti ise 11 bin 63 TL oldu.