TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura takvimi açıklandı mı?

Proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek konutlar için ödeme planı da belli oldu.

Kampanya çerçevesinde inşa edilecek evlerde yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği sağlanacak.

İstanbul’da 55 metrekare büyüklüğündeki 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olacak. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat (195 bin TL) ve 240 aya kadar vade imkanı sunulacak. Aylık taksit tutarı ise 7 bin 313 TL olarak duyuruldu.

İstanbul’da 65 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL. Bu konutlar için ödemelerin yüzde 10 peşinat (245 bin TL) ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle yapılması planlanıyor. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul’da 80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat (295 bin TL) alınacak ve 240 aya kadar vade uygulanacak. Konutların aylık taksiti ise 11 bin 63 TL oldu.