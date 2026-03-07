ARA
Borsa, döviz, altın: Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? (2-6 Mart)

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,74, altının gram fiyatı yüzde 2,46, avro/TL yüzde 1,75 değer kaybederken dolar/TL yüzde 0,23 değer kazandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

BIST 100 endeksi, en düşük 12.746,23 puanı ve en yüksek 13.456,56 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,74 altında 12.792,81 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,46 düşüşle 7 bin 202 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,45 azalışla 48 bin 503 liraya indi. Geçen hafta sonu 12 bin 368 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,46 azalarak 12 bin 63 liraya düştü. Bu hafta ABD doları yüzde 0,23 artarak 44,0620 lira, avro yüzde 1,75 düşerek 50,9710 lira oldu. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,22, emeklilik fonları yüzde 1,52 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,65 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

