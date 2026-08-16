Sosyal etki girişimleri yükseliyor

İklim krizinden eğitimde fırsat eşitsizliğine, erişilebilirlikten gıda israfına, sağlıktan döngüsel ekonomiye kadar pek çok toplumsal sorun, yeni nesil girişimciler için aynı zamanda bir inovasyon alanına dönüşüyor. Türkiye’de sosyal girişimcilik de bu dönüşümle birlikte yalnızca gönüllülük ve bağış ekseninde ilerleyen bir yapı olmaktan çıkıp, teknoloji ve sürdürülebilir gelir modelleriyle ölçeklenebilen bir girişimcilik alanına evriliyor.
Bugün sosyal girişimcilerin gündeminde yalnızca “Hangi sorunu çözüyoruz?” sorusu yok. Yarattıkları etkinin nasıl ölçüleceği, finansal sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı, teknolojinin bu etkiyi nasıl büyüteceği ve Türkiye’den dünyaya nasıl açılanacağı da giderek daha fazla önem kazanıyor. Yapay zekâ bu dönüşümün en güçlü araçlarından biri olurken iklim teknolojileri, döngüsel ekonomi, erişilebilirlik, sağlık teknolojileri, eğitim ve kapsayıcı finans gibi alanlar sosyal etki odaklı girişimlerin yoğunlaştığı başlıklar arasında öne çıkıyor.
Bu tablo, sosyal fayda ile ticari başarı arasında bir tercih yapmak yerine ikisini aynı iş modelinde buluşturan yeni bir girişimci kuşağının yükseldiğine işaret ediyor. Biz de Türkiye’nin farklı alanlarında sosyal ve çevresel sorunlara teknoloji, inovasyon ve girişimcilik perspektifiyle çözüm üreten 60 girişimin gelecek planlarını araştırdık.