ARA
DOLAR
47,84
0,10%
DOLAR
EURO
55,38
0,31%
EURO
ALTIN
6627,39
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay

Diğer Yazıları

Sosyal etki girişimleri yükseliyor

İklimden sağlığa, eğitimden erişilebilirliğe kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren sosyal girişimler, teknolojiyi sosyal etkiyle buluşturuyor. Yapay zeka, döngüsel ekonomi ve erişilebilirlik çözümleri öne çıkarken, girişimciler sürdürülebilir gelir modelleri ve uluslararası büyümeye odaklanıyor. Türkiye’nin farklı alanlarında etki yaratan 60 girişimin gelecek hedeflerini mercek altına aldık.

Sosyal etki girişimleri yükseliyor

İklim krizinden eğitimde fırsat eşitsizliğine, erişilebilirlikten gıda israfına, sağlıktan döngüsel ekonomiye kadar pek çok toplumsal sorun, yeni nesil girişimciler için aynı zamanda bir inovasyon alanına dönüşüyor. Türkiye’de sosyal girişimcilik de bu dönüşümle birlikte yalnızca gönüllülük ve bağış ekseninde ilerleyen bir yapı olmaktan çıkıp, teknoloji ve sürdürülebilir gelir modelleriyle ölçeklenebilen bir girişimcilik alanına evriliyor.

Bugün sosyal girişimcilerin gündeminde yalnızca “Hangi sorunu çözüyoruz?” sorusu yok. Yarattıkları etkinin nasıl ölçüleceği, finansal sürdürülebilirliğin nasıl sağlanacağı, teknolojinin bu etkiyi nasıl büyüteceği ve Türkiye’den dünyaya nasıl açılanacağı da giderek daha fazla önem kazanıyor. Yapay zekâ bu dönüşümün en güçlü araçlarından biri olurken iklim teknolojileri, döngüsel ekonomi, erişilebilirlik, sağlık teknolojileri, eğitim ve kapsayıcı finans gibi alanlar sosyal etki odaklı girişimlerin yoğunlaştığı başlıklar arasında öne çıkıyor.

Bu tablo, sosyal fayda ile ticari başarı arasında bir tercih yapmak yerine ikisini aynı iş modelinde buluşturan yeni bir girişimci kuşağının yükseldiğine işaret ediyor. Biz de Türkiye’nin farklı alanlarında sosyal ve çevresel sorunlara teknoloji, inovasyon ve girişimcilik perspektifiyle çözüm üreten 60 girişimin gelecek planlarını araştırdık.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

Sosyal etki girişimleri yükseliyor-1
0
Burcu Tuvay
Burcu Tuvay

Diğer Yazıları
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL